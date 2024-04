Tužne vijesti u britanskoj kraljevskoj obitelji! Bivši dečko princeze Beatrice pronađen mrtav u Miamiju

Nove tužne vijesti dolaze iz kuće britanske kraljevske obitelji, Naime, bivši dečko princeze Beatrice Paolo Liuzzo pronađen je mrtav, piše The Sun. Paolo je imao 42 godine, a pronađen je mrtav u hotelskoj sobi u Miamiju. Uzrok smrti još nije otkriven no Michael Vega iz policijske uprave Miamija rekao je da se Paolova smrt istražuje kao predoziranje. - Istraga pokazuje da je riječ o smrti uzrokovanoj predoziranjem, no još je otvorena. Očevid je u tijeku - rekao je službenik.

Liuzzo je navodno, prema pisanjima britanskih medija, imao problema s kockanjem i drogom. - Paolo privatno nije bio dobro. U početku je koristio razne lijekove, a to ga je kasnije dovelo do kokaina i težih droga. Živio je jako brzim načinom života i bojali smo se da će ga to na kraju koštati - rekao je njegov prijatelj za The Sun.

Inače, britanska princeza, koja sada ima 35 godina s Liuzzom je izlazila 2005. godine kada je njoj bilo 17, a njemu 24 godine. Njezina majka Sarah Ferguson tada je kazala da podržava njihovu vezu unatoč razlici u godinama.

- Svi mi imamo svoje putovanje kroz život i moramo naučiti neke stvari na svoj način, ali Beatrice je razumna djevojka, uskoro će napuniti 18 godina te ima mnogo prijatelja, uključujući Paola - rekla je njezina majka. Beatrice se nije oglasila o smrti svog bivšeg dečka.

Podsjetimo, britanska kraljevska obitelj u posljednje e vrijeme bori s raznim nedaćama koje su za njih počela početkom ove godine. Radi se o bolesti kralja Charlesa i princeze Kate Middleton , no oboje se za sada dobro nose s liječenjem te djeluje kako bi cijela ova situacija na kraju mogla dobro završiti.

