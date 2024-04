Otkriveno je kome je sve Taylor Swift poslala poruke i s kim se obračunala u novim pjesmama

Zasigurno će proći dosta vremena dok se na sceni ne pojavi nova izvođačica koja će ponoviti uspjeh kakav Taylor Swift postiže u svojim ranim tridesetim godinama. Njezina prošlogodišnja turneja Eras najuspješnija je koncertna turneja svih vremena, Taylor je ostvarila dosad zaradu od milijardu dolara, a objavom svog 11., studijskog albuma "The Tortured Poets Department" prije nekoliko dana, jasno je dala do znanja da nastavlja obarati rekorde prodaje i zarade.

Kao i u prijašnjim pjesmama, njezini obožavatelji očekivali su kako će stihovi, njezine čak 31 nove pjesme, biti i svojevrsni obračuni s njezinim suparnicima, bivšim dečkima i da će u tim pjesmama biti poruka o kojima će se dugo raspravljati. Kako je i sama Taylor rekla, njezin novi album inspiriran je njezinim osobnim životom, a tijekom zadnje dvije godine privatni život joj je bio ispunjen usponima i padovima koje je pretočila u stihove, a njezini obožavatelji su nakon objave albuma proveli sate i sate kako bi dešifrirali kome je sve posvetila stihove. Obožavatelji su očekivali kako će Taylor u pjesmama opisati i otkriti pozadinu kraha njezine šestogodišnje veze s glumcem Joeom Alwynom – i nisu ostali razočarani, a dala im je materijala i o kratkoj romansi s glazbenikom Mattyjem Healyjem.

Dok se Joeu obraća u pjesmi "So Long, London" za koju mnogi smatraju kako daje sasvim novi uvid u njihov prekid. U tekstu, Swift nagovještava planove za njihovo vjenčanje, pjevajući: "Zakleo si se da me voliš, ali gdje su bili tragovi, umrla sam na oltaru čekajući dokaz", kao i da je uzrujana što mora napustiti London, rodni grad njezina bivšeg Joea. U pjesmi spominje i "kuću u Heathu" koju je ostavila iza sebe. Naime, pjevačica je često viđana u Hampstead Heathu s Alwynom dok su bili zajedno pa obožavatelji vjeruju kako su i ovi stihovi posvećeni njemu, a vjeruje kako mu je posvetila i ove stihove: "I ljuta sam što si dopustio da ti dam svu tu mladost besplatno. Zaključavajući se u svoju kuću godinama – nikada neću vratiti to vrijeme."

Mattyju je, procijenili su obožavatelj, posvetila pjesmu "I Can Do It With a Broken Heart" u kojoj govori kako joj je obećao vječnu ljubav i brak, ali to se na kraju nije dogodilo. Na internetu se proširila i teorija da stihovi pjesme "The Smallest Man Who Ever Lived" govore o Mattyju Healyju. Prema pisanju svjetskih medija, Swift i Healy prošle su godine zajedno proveli mjesec dana, nakon čega je uslijedio raskid. Izgleda da je ovaj kratak zajednički period bio dovoljan za tekst pjesme koja obara rekorde, a o stihovima se konačno oglasila i osoba koja je poslužila kao inspiracija. U spornom tekstu svoje nove hit pjesme Taylor piše:

– U svom odijelu Jehovina svjedoka/Pokušao si kupiti neke tablete/Od prijatelja mojih prijatelja – time aludirajući na karakteristična crna odijela kakva Healy obično nosi te na pjevačevu bitku s ovisnošću o drogama. Kako piše Daily Mail, Matty je u prošlosti otvoreno govorio o svojim porocima, kao i kompleksima zbog nižeg rasta u odnosu na ostale članove sastava. Nije iz novih pjesama izostavila ni svog novog dečka Travisa Kelcea o kojem piše u pjesmi "The Alchemy". Pjesma se poziva na pojmove američkog nogometa, uključujući "touch down", "the team", "warm the benchs" i "winning streak" i mnogi su prepoznali kako je ova pjesma sigurno nastala u vrijeme kada je počela svoju ljubavnu vezu s Travisom koji je igrač američkog nogometa.

Nije se stihovima na novom albumu obračunala samo s bivšima i sadašnjima, poruke je poslala i nekim bivšim prijateljima, među kojima je i Kim Kardashian. U ranijim pjesmama svađala se s njezinim bivšim suprugom Kanyeom Westom, a sada se obratila i Kim i na novom albumu osvanula je i pjesma iz čijeg je naziva jasno da je osvetu pripremila i za Kim. Naziv 'thanK you aIMee' jasno pokazuje da je Aimee zapravo netko naziva Kim, tko drugi nego Kim Kardashian? Swift u ovoj pjesmi piše kako je Aimee širila negativne priče o njoj i tako je naštetila njezinoj reputaciji te u stihovima kaže:

"Dok si mi ti zadavala udarce, ja sam nešto gradila/Izgradila sam nasljeđe koje ne možeš poništiti/Ali kad brojim ožiljke, postoji trenutak istine/da ne bi bilo ovoga da nije bilo tebe." Ovim se stihovima na neki način prisjetila i 2009. godine kada je Kanye West uništio njezin govor na dodjeli glazbenih nagrada i bio jako bezobrazan, a Kim je tada bila na strani supruga. Publika Taylor Swift sve ove pjesme uskoro će moći čuti uživo kada Swift svoju turneju Eras nastavi po Europi.

