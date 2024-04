Hana Huljić Grašo o temelju njezine obitelj i sreći koju je malena Alba unijela u obitelj

Na otvorenju izložbe "Univerzum kroz Ljubav" - umjetničke radionice ELKANA bili su i Vjekoslava i Tonči Huljić i njihova kći Hana Huljić Grašo. Osnivač Elkane, Feđa Aaron Bučić, uz kolekciju jedinstvenog nakita od materijala poput kovanog meteorita i mokume-gane tehnikom obrađenog srebra i bakra, izradio je i prsten na kojem Brajevim pismom piše "Ljubav". Kada je ljubav u pitanju za Hanu Huljić Grašo najveća je ljubav prema njezinoj Albi, a u razgovoru za In Magazin pričala je koliko je radosti malena unijela u njihove živote.

- Toliko uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo narasti i možda sad jedva čekam da naraste, ali kad naraste bit će mi žao. Predivna je, vesela je, unijela je nešto posebno u naš život - ispričala je Hana. Dodaje kako su joj bake uvijek na raspolaganju i uskaču oko Albe, a naglasila je kako je temelj njihove obitelji ljubav između Petra i nje.

VEZANI ČLANCI

- To da dijete odrasta u ljubavi, što danas nažalost nije toliko često i uvijek mi je žao djece koja nemaju to i to mi je teška tema, tako da sam sretna da ona to ima. Tu ljubav i taj osmijeh - rekla je Hana. Hana i Petar Grašo vjenčali su se prije dvije godine u veljači. Svoju ljubav su Hana i Petar u tajnosti držali do listopada 2021. godine kada su prvi put snimljeni zajedno u šetnji centrom Zagreba, a ubrzo nakon toga Hana se i preselila kod Petra.

- Hana i ja živimo decentno svoj život, ne dijelimo privatne detalje s javnošću i to vjerojatno još više rajca medije željne senzacije. Zabavno nam je kako smo zapravo postali medijska lovina, a nismo prstom makli po tom pitanju. Ne opterećujemo se ni najmanje, dapače, zabavljaju nas svi ti napisi i naslovnice bombastičnih naslova i tankih sadržaja. Najviše nas je nasmijala vijest da smo postali hrvatski "Meghan i Harry". Meni je uvijek bilo važno da ne gnjavim ljude nebitnim sitnicama i da im muzika bude jedino što ih zanima vezano uz mene, a i Hana je slična osoba. Unatoč tome u potpuno smo suprotnim situacijama. Mediji su tu da pišu, mi smo tu da živimo i to je krug koji se neprestano vrti. - iskreno nam je rekao Petar Grašo svojedobno. U srpnju iste godine rodila im se Alba, a Hana je nedavno u jednom intervju rekla kako je Petar divan otac i kako malena Alba samo njemu odmah zaspi na prsima.

VIDEO Party za pamćenje u zagrebačkom tramvaju: Dubioza Kolektiv iznenadila putnike koncertom