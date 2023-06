Overground - prvi ovoljetni festival donosi 20 uzbudljivih imena nove elektroničke scene

More odlične muzike i druženje u očuvanoj prirodnoj oazi nasuprot stare gradske jezgre! Zvuči kao dobra želja, no upravo u takvom divnom ambijentu održat će se atraktivni program boutique festivala Overground kojim od 14. do 16. srpnja počinje plesna sezona u šibenskoj festivalskoj zoni Martinska. Cijelog vikenda do nedjelje popodne neprekidno će na dvije pozornice muzicirati 20 vrlo trendi stranih i domaćih izvođača posvećenih novom zvuku i žanrovima kao što su new beat, dark disco i dark wave.

Prve noći nastupa svemirski berlinski duo Local Suicide, poznat po svojim razuzdanim plesnim partyjima, a za drugu noć zadužen je jedan od najzanimljivijih DJ-a svoga žanra Curses, punker iz New Yorka, nastanjen u Berlinu, koji voli preturati po mračnoj muzici iz osamdesetih. Među ostalima valja spomenuti i hrvatsku klupsku legendu Felvera, Španjolca Teniente Castilla, jednog od zanimljivijih DJ-a koji su već nastupali u Šibeniku, i jaku beogradsku postavu u kojoj su sjajna Stellarcompanion te rock and rave duo s gitarom, basom i ritam mašinama Auf Wiedersehen.

Foto: Promo

Iako je Overground posve novo ime u svijetu domaćih glazbenih festivala, njegovi organizatori nipošto nisu jer riječ je o projektu šibenske organizacije RatCat i kluba Tunel koji su u proteklih pet godina organizirali stotinu evenata, glazbenih večeri, partyja, izložbi, performansa i ugostili nebrojene artiste poput Red Axes, Marvin & Guy, Juana Atkinsa, Stevea Buga, Damona Jeea, Muftija i drugih.

VEZANI ČLANCI

Festival je zamišljen kao vikend zona odlične muzike u opuštenoj atmosferi i ozračju dnevnog boravka podijeljenog na dva različita mikrosvijeta - Overground stage na velikom betonskom plesnom podiju s prostranim barom i svim odlikama klupskog prostora u najboljem smislu tog pojma te Under overground stageom koji se nalazi uz more i u hladu je borova.

‘Overground je boutique festival napravljen po mjeri svojih izvođača, organizatora i publike koji je nastao iz težnje da barem na par dana pobjegnemo od stresne svakodnevice. Većina izvođača međusobno se poznaje i zajedno produciraju, nastupaju i partijaju, a mnogi su stekli i prijateljstva s dragom nam publikom pa jedva čekamo da velika zabava krene’, kažu organizatori.

Svima s ulaznicom na raspolaganju je besplatan kamp od petka ujutro do kraja nedjelje. Ulaznice po više nego popularnim cijenama dostupne su putem sustava Entrio.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/149212121112412

VIDEO: Odlična atmosfera na prvom zajedničkom koncertu Colonije, Karme i grupe ET