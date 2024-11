Otkriven uzrok smrti bivšeg pjevača Iron Maidena, koji je posljednjih godina živio u Zagrebu

Bivši pjevač Iron Maidena, Paul Di‘Anno, preminuo je 21. listopada ove godine, a sada je otkriven službeni uzrok njegove smrti. Njegova obitelj je na Facebooku potvrdila da je pjevač preminuo zbog puknuća srčane ovojnice, prenosi Daily Mail. "Dragi obožavatelji i prijatelji. Dobili smo dopuštenje od Paulove obitelji da vas obavijestimo o Paulovom uzroku smrti, nakon što su primljeni rezultati autopsije. Njegove sestre Cheryl i Michelle su potvrdile sljedeće: ‘Uglavnom, imao je poderotinu na srčanoj ovojnici i krv iz glavne aorte proširila se unutar nje, što je uzrokovalo to da mu stane srce‘", napisali su. Dodali su i da je njegova smrt bila "trenutna" te se nadaju da je "bila bezbolna". Ljubitelji heavy metala Paula ponajviše pamte kao člana legendarnog benda Iron Maiden, no do pauze zbog zdravstvenih problema gradio je uspješnu karijeru i bio član nekoliko bendova poput Killersa, Battlezonea i Praying Mantisa.

Prije 11 godina njegova je karijera naglo prekinuta zbog niza zdravstvenih problema. Završio je u invalidskim kolicima, a njegovi brojni fanovi skupili su novac za njegovo liječenje. Operirali su ga vrhunski doktori upravo iz Hrvatske. – Ovdje su neki od najboljih doktora na svijetu, pravi sam sretnik. Da skratim priču, u jednom tjednu su mi rekli da umirem i da mi nema spasa, a u drugom sam u Hrvatskoj pun nade i želje za oporavkom. Moj fizioterapeut Mateo ima zlatne ruke, čaroban je. Imate osjećaj da ne radi ništa, a nakon svakog tretmana osjećam se sve bolje. Ljudi u domu su fantastični, moja sjajna sestra Jasmina odlično se brine o meni, imam sve što mogu poželjeti i više – otkrio je Paul u razgovoru za Večernji list. I danas postoje brojne teorije zašto je Paul napustio Maidene, no kako je otkrio, nije bilo nikakve drame ni sočne priče koja bi punila medijske stupce, jednostavno je znao da je došlo vrijeme za promjenu.

– Nakon odlaska iz benda napokon sam osjetio što znači sloboda. Da, istina je da je došlo do nesuglasica s Harrisom i menadžmentom, no meni je najviše smetalo što se glazba počela mijenjati. Zapravo, nije se dogodila neka velika svađa, ali mišljenja su nam se počela razilaziti. Meni se više sviđala glazba koju smo izvodili na prvom albumu, koja je bila više ‘sirova’ i koja je vukla prema punk-zvuku, dok su nove pjesme bile nekako više ‘uglađene’ – govori Paul pa dodaje:

– Za uspjeh benda kao što je Iron Maiden potrebno je da svaki član daje tisuću posto od sebe i da bude sto posto ‘unutra’, jer ako niste, nećete zeznuti samo sebe, već i cijeli bend i obožavatelje. Shvatio sam da je vrijeme da odem, a tako je bilo najbolje i za mene i Iron Maiden.

