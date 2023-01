Otkazana je proslava 45. rođendana najtužnije princeze koja se bori s teškom bolesti

Princeza od Monaka, Charlene jučer je slavila 45. rođendan, no proslave nije bilo. Naime, suprug 'najtužnije princeze', princ Albert obolio je od koronavirusa, a to mu je već treći put da se u tri godine bori s ovom bolesti. Javnost koja princezu doživljava kao tragičnu osobu, ražalostila je ova informacija, jer je princeza bolesna i bila je odvojena od svoje obitelji duže vrijeme, te bi joj proslava sigurno malo uljepšala dane oporavka.

Naime, Charlene se zadnjih godinu dana borila s nekim zdravstvenim problemima te je bila odvojena od obitelji. Nedavno je sudjelovala na obilježavanju organizacije koju je sama osnovala, a koja pomaže u promociji mladih plivača, jer se tim sportom i sama bavila. Tamo je otkrila kako se osjeća.

"Prvo želim reći da se danas osjećam puno bolje nego što sam se osjećala posljednjih godina. Manje me boli i imam puno više energije. Moj oporavak i dalje traje. Trebat će proći još vremena, no sretna sam. Moja obitelj i oni koje volim moja su stijena. Hodam prema budućnosti korak po korak, dan po dan" izjavila je princeza.

Podsjetimo, Charlene je tek u svibnju prvi put sama priznala da je bolesna. – Moje zdravlje još je krhko i ne želim brzati ni s ničim. Put do oporavka bio je dugačak, težak i jako bolan – kazala je za Monaco-Matin. Naglasila je kako je svu svoju energiju preusmjerila na djecu, supruga i zdravlje jer su joj to prioriteti, a time je porekla i glasine o mogućem razvodu od princa Alberta.

Tada je otkriveno od čega Charlene zapravo boluje. Naime, kako piše južnoafrički magazin You, supruga princa Alberta boluje od epilepsije. Iako u tekstu nije navedeno o kojoj je vrsti epilepsije riječ, s obzirom na simptome i na duge boravke u bolnici, čini se da je situacija ozbiljna. Također joj, navodno, teško pada što će do kraja života morati uzimati lijekove kako bi bolest držala pod kontrolom.

Mnogi se ipak pitaju zašto je monegaški dvor tajio ovu dijagnozu, pogotovo zato što su mediji šuškali o tome kako princeza ima psihički slom jer se ne može nositi sa suprugovim ljubavnim aferama.

Narušene odnosne nedavno je dodatno zakomplicirala izjava najpoznatije Albertove ljubavnice Nicole Coste s kojom ima sina. Princ je navodno toliko bio zaljubljen u nju da je htio otkazati vjenčanje s Charlene, no u tom naumu spriječio fa je otac koji mu je zaprijetio da će ostati bez novaca i titule. Također, pobrinuo se i da njegov sin Alexandre nikada ne dođe na tron, pravilom da izvanbračna djeca ne mogu biti nasljednici prijestolja. Nicole inače nema dlake na jeziku pa je već nekoliko puta komentirala kraljevsku obitelj, tako i nedavno kada je rekla ''da je ona omiljenija narodu od Charlene te kako bi Albertu bila bolja supruga, a dodala je i kako ''Charlene glumi mučenicu''. Smatra da javnost nije naklonjena princezi zbog njezinog pomalo hladnog stava, pogotovo na javnim događajima.

-Ne volim da me uspoređuju s njom, no moramo se podržavati. Mislim da je diplomacija jedino rješenje, no njezini susreti s mojim sinom su me stvarno šokirali. Kada nije bilo Alberta, njegovu sobu premjestila je u krilo za sobarice. Kao majka to ne mogu opravdati- rekla je Nicole, a kada je princeza završila na liječenju, također nije imala lijepe riječi za nju.

- U Monaku su me na jednom događaju dočekali kao kraljicu. Poštuju me i vole, nju ne mogu smisliti.

Nicole i Albert u vezi su bili šest godina, a upoznali su se na letu od Pariza do Nice 1997. godine kada ju je princ upitao za telefonski broj. Posljednji intervju koji je dala navodno je jako razbjesnio Charlene kojoj je dosta što ju suprug ponižava, a to sada rade i njegove ljubavnice.

