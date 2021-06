Omiljena glumica iz 'Dar Mara' pokazala drastičnu promjenu imidža

Prva sezona serije "Dar Mar" svoje veliko finale ima večeras u programu Nove TV, a glumci su već prionuli poslu i snimaju drugu sezonu ove gledateljima omiljene serije. Glumicu Katarinu Madirazzu u seriji smo gledali u ulozi Daliborke Grob i njezin lik pojavit će se i u drugoj sezoni ali sa totalno drugačijim stylingom. Naime, 28-godišnja glumica za potrebe novih nastavaka ošišala se skroz na kratko i svoju novu frizuru pokazala je na Instagramu.

- Ljudi moji, ja sam se ošišala!🤣🙈 nemate pojma koliko me je bilo strah, ali eto nekad treba napraviti nešto što se ne usudite, probiti svoje granice i otići na nepoznat teritorij. Nekad treba probat nešto ludo nikad ne znaš što će ti donijeti!😉 Eto budite hrabri kao ja! Ili ludi kao ja! 😜 - napisala je Katarina uz fotografiju na kojoj pozira s novom frizurom. Otkrila je za Dnevnik.hr i kako je njezina okolina reagirala na novo imidž i što je sve spremna napraviti za ulogu.

- Bližnji su bilo jako skeptični, ali zapravo su svi ostali ugodno iznenađeni i baš im se sviđa. Osim bake, njoj je draža duga kosa", Ošišala bih se i na ćelavo i udebljala ako je potrebno. Dapače, zapravo sam velika pobornica toga da potpuno promijenim svoj fizički izgled, a uz to i, naravno, karakter. Uvijek na razgovorima za neku novu ulogu navijam za promjeru i predlažem to, ali najčešće me ostave istu ili uz neku manju promjenicu. Sad sam došla na svoje! - rekla je Katarina.

VIDEO Policija se oglasila o provali u Severinin stan: "Uporabom tjelesne snage počinili su razbojstvo"