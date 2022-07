Houra će se žaliti na privremenu mjeru pa "Prljavo kazalište" još nije zabranjeno

Premda je većina medija objavila da je posljedica raspada Prljavog kazališta i sudska zabrana Jasenku Houri i Mladenu Bodalcu da koriste to i slična imena grupe, i to pod prijetnjom novčane sankcije, riječ je o proceduralnoj i to nepravomoćnoj odluci.

Odvjetnik Toni Nogolica koji zastupa Jasenka Houru rekao nam je:

- Jasenko Houra još nije zaprimio rješenje o privremenoj mjeri i kad ga dobije on će se žaliti na to rješenje. Zbog toga nema smisla da bilo što dalje komentiram dok Jasenko Houra ne dobije rješenje i na njega se očituje putem žalbe – rekao nam je Nogolica.

Dakle, tek ako sud i nakon žalbe potvrdi privremenu mjeru zabrana korištenja imena Prljavog kazališta stupit će na snagu. Ali, i tada bi to bila privremena odluka koja bi vrijedila dok Trgovački sud u Zagrebu pravomoćno ne riješi tužbeni zahtjev Tihomira Fileša. Naime, s privremenom mjerom ne prejudicira se odluka o meritumu spora već se ona donosi kako bi se u ovom slučaju otklonila nenadoknadiva šteta za u ovom slučaju tužitelja Tihomira Fileša, menadžera i bubnjara, zbog korištenja imena Prljavog kazališta, pri čemu je on morao učiniti vjerojatnim opravdanost svog zahtjeva. Sam Jasenko Houra rekao je da nije imao pojma da je Fileš prije nekoliko godina zaštitio ime benda te neke pjesme, ali je prokomentirao i kako se ne brine zbog toga jer se i njega nešto treba pitati.

