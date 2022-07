Josip iz 'Večere za 5 na selu': 'Pomirio sam se sa 'crkvenom ženom', sad živimo kao cura i momak'

Josip Mudrovčić, prošlotjedni kandidat RTL-ovog showa "Večera za 5 na selu", tijekom ripreme predjela za svoje goste u 'Večeri za 5 na selu' komentirao je kakav odnos ima s bivšom suprugom Jasminom koju i danas zove crkvenom suprugom.

- Imam crkvenu ženu, to ju ja tako zovem, iako sam joj predložio da živimo kao cura i dečko i tako, a ona se smije i to. Ali znate, ona voli svoj Otočac, u drugom dijelu Like, ima stariju mamu, djeca su naučila u Otočcu i tako. Sad smo prijatelji, a tko zna što ćemo, možda mi dođe kad budem imao šezdeset i koju godinu, možda će starost provesti sa mnom - rekao je tijekom snimanja emisije kroz smijeh.

No, u intervjuu za RTL.hr otkrio je kako su on i crkvena žena u međuvremenu obnovili svoju ljubavnu vezu te sad žive skupa.

- Spontan sam i iskren, a odnos sa crkvenom ženom je bio dobar cijelo vrijeme jer rastava nije dovela mržnju, samo neke stvari koje su banalne u životu. No cijelo vrijeme se volimo i poštujemo, možda se malo inatimo, ali i sad smo se pomirili i u vezi smo, živimo kao momak i cura - kazao je Josip i dodao kako mu supruga nije ništa zamjerila.

- Supruga Jasmina je bila u strahu što ću kazati u emisiji, ali dosad je zadovoljna jer nisam nikoga uvrijedio, samo sam se šalio i vidjela se ljubav. I u vezi smo različiti, ja sam zafrkant i otvoren, a ona je malo distancirana, u vezi sam smo različiti – ja sam zafrkant i otvoren, a ona malo distancirana. Ona je sveučilišna profesorica na Učiteljskom fakultetu, kao osoba je vrijedna, požrtvovana, poštena, nije sklona klanovima i zlobi, prava je majka, domaćica, kraljica, profinjena, odmjerena… Jedino djeci dosta pusti na volju i to je bio jedan od razloga zašto smo se rastavili, no inače je divna i svi je jako vole - rekao je Josip kojeg svi znaju u Ličko-senjskoj žuzpaniji, pa je nakon emitiranja emisije dobio puno pohvala i čestitki. U emisiji je kazao i kako se dva puta borio s karcinomom.

- U teškim trenutcima borbe s karcinomom, crkvena žena me je zvala na telefon jer radi COVID-a nije mogla dolaziti pa sam sve prošao sam - 47 zračenja, 8 ciklusa kemoterapija, 2 operacije, razne pretrage… A veliku snagu mi je davala vjera, Bog, podrška supruge i dragih prijatelja od kojih su neki liječnici i znali su reći koju lijepu riječ. I poslije svega toga sam shvatio da je najbitnije naše zdravlje, a sve ostalo je prolazno u životu. Naučio sam da treba biti optimističan, pozitivan, šaliti se i družiti - istaknuo je Josip.

