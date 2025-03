Novi zagrebački klupski program počinje na Dan žena, a nastupa Ante Gelo i bend!

U subotu 8. ožujka, na Dan žena, Kaptol Boutique Cinema ugostit će Antu Gelu i bend te time počinje sezona klupskih svirki koje će se nastaviti sve do kraja svibnja. Ovo je jedinstvena prilika za izlaske nakon 21:30, uz besplatan ulaz i program s puno dobre glazbe uz koji ćete moći plesati do dugo u noć.

Jedinstveno zagrebačko kino poznato je po zanimljivim događanjima koje njeguje gotovo osam godina, ali do sada nije bilo kontinuiranog programa ove vrste. Ante Gelo je poznat zagrebački glazbenik i neizostavna karika karijere mnogih drugih poznatih glazbenika, a i sam smatra da je ovakva vrsta programa Zagrebu više nego potrebna: „Oduvijek sam volio klupske svirke i jako me veseli što ćemo svirati u Kaptol Boutique Cinema. Često mi prijatelji dođu u posjet i naprosto ih nemam gdje odvesti u 23h navečer ili u ponoć, nema takvog mjesta u Zagrebu, nešto da je gospodski, urbano, dobro, zabavno, živo i kvalitetno, da radi do 2h u noći. Zagrebu baš fali klupskih svirki, sessiona, mjesto gdje se ljudi mogu doći zabaviti, guštati u mjuzi, plesati…Nešto kao što sam čuo u New Yorku, Nashvilleu, Parizu, Madridu i drugdje. Ponavljam, to je ono što fali i što Zagrebu želim, i sam sam sudjelovao u legendarnim sessionima i volio bih to oživjeti opet, nema ništa bolje. Pozivam sve da dođete i da se super provedemo, počinjemo na Dan žena 8. ožujka, mislim da je to baš sjajan dan i datum. Može se svirati do kasno, a ja znam da ću guštati jer će sa mnom biti vrhunski muzičari i vokali, a uzet ću i svoju omiljenu zelenu Cats 335 gitaru.“

Foto: Promo

Uz Antu Gelu i bend koji čine Zvjezdan Marjanović, Tin Tonković i Mihael Bumba, na Dan žena nastupit će i poznate gošće Bruna Oberan, Iva Ajduković, Ivana Rushaidat te gost Mario Pavlić.

Te večeri, sve posjetiteljice kina, uz kino ulaznicu dobiti na poklon i karamel kokice, tako da je i to dodatni razlog zašto možda filmski izlazak spojiti s izlaskom u baru, jer je ulaz u bar besplatan. Ipak, obzirom da WOW bar ima ograničen kapacitet, iz kina svima savjetuju da dođu već oko 21 sat, jer svirka počinje u 21:30 i trajat će u nekoliko setova, sve do 02. U prostoru će biti sjedeća i stajaća mjesta, a uz WOW bar nalazi se i zimski vrt kina gdje je također moguće ući i uživati u atmosferi. U ponudi će biti i nekoliko vrsta plata, a večer partnerski podržava Blanc 1664.

Foto: Promo

Za sve vas koji želite planirate neke od sljedećih subota, evo i popisa svih datuma do sada zakazanih svirki Ante Gele i benda: 22. ožujka, 29. ožujka, 5. travnja, 26. travnja i 17. svibnja. Više informacija saznajte ovdje.