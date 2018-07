Nova TV ima show u kojem djeca svom roditelju pomažu naći srodnu dušu

Nakon reality showa “Ženim sina”, kojeg smo ovog proljeća gledali na Novoj TV, na istoj televiziji spremaju još jedan takav show, doduše s izmijenjenim ulogama.

Riječ je o konceptu “Ženim roditelja”, emisiji zabavnog karaktera u kojoj punoljetna djeca pokušavaju pronaći svom roditelju, ocu ili majci, novog životnog suputnika. Tako će u novom showu spojeve roditelja s potencijalnom odabranicom ili odabranikom, kao i razna druženja, pratiti budno oko njihove djece koji će ujedno biti i njihovi glavni konzultanti kada dođe do najvažnijeg pitanja – hoće li onome pravome ili pravoj staviti prsten na ruku. Inače “Ženim roditelja” je strana franšiza iz produkcijske kuće Warner Brothers International Television, a emitirala se u Španjolskoj.

– Ono što show ovakvog karaktera garantira prije svega je zabava, smijeh i vrtlog iskrenih emocija. Svatko zaslužuje podijeliti svoj život s nekim i nikada nije kasno da se pronađe prava ili pravi, jer ljubav ne pita za godine. Međutim, kada se u to umiješaju i djeca, stvari postaju malo ozbiljnije jer prihvatiti novu pomajku ili očuha ponekad može biti i teže nego što se misli neovisno o tome koliko godina imaju djeca. Roditeljeva sreća neupitna je za svako dijete, a u showu ‘Ženim roditelja’ djeca će imati priliku pomoći svome ocu ili majci da ponovno doživi ‘leptiriće u trbuhu’ i pronađu idealnog životnog partnera – kažu nam s Nove TV te napominju:

– Prijaviti se mogu svi roditelji koji su razvedeni ili slobodni i imaju punoljetnu djecu te punoljetna djeca koja imaju roditelje bez partnera. Prijave se također odnose i na sve one slobodne žene i muškarce koji su željni ljubavi i u potrazi za svojom idealnom polovicom. Budući da su prijave kandidata počele tek od prošlog tjedna i da je odaziv dobar, Nova TV vjeruje da će to biti iznimno zanimljiv projekt, a u to su se uvjerili i u prvoj sezoni “Ženim sina”.

– Prva sezona showa “Ženim sina” postigla je sjajne rezultate u prvoj sezoni u kojoj je svaku epizodu u prosjeku gledalo oko 423 tisuće gledatelja. Nakon uspješne prve, Nova TV priprema i drugu sezonu showa. Ono što zasigurno u ovoj fazi možemo potvrditi jest da druga sezona donosi još uzbudljivije trenutke, razne intrige, smiješne situacije, kao i zanimljive kandidate još zanimljivijih mama. Oni su spontani, suvremeni i spremni na avanture i dobru zabavu, kao i na samu ljubav, poručuju s Nove TV i otkrivaju da će i u novoj sezoni “Ženim sina” voditeljica biti Irina Čulinović.