Nova filmska zvijezda najvjerojatnije će glumiti Madonnu: 'Nisam lijepa po hollywoodskim standardima'

Lani je najavljeno kako se sprema biografski film o kraljici popa Madonni. Premda je produkcija trebala krenuti ove godine, film je još uvijek na čekanju, baš kao i puno drugih projekata u Hollywoodu zbog aktualnog štrajka. Kako je najavljeno, Madonnu bi trebala igrati Julia Garner (29), glumica koja je zaštitni lik serije "Ozark". Film će pratiti Madonnine rane godine, a slavna će pjevačica sjediti u redateljskoj stolici kako bi osigurala dosljednost.

Julia Garner najozbiljnija je kandidatkinja, a njezin tim važe ponudu, kaže Variety. Navodi se više od desetak glumica koje su također kandidatkinje za tu ulogu, a među njima su Florence Pugh, zvijezda serije "Euphoria" Alexa Demie, Odessa Young te pjevačice Bebe Rexha i Sky Ferreira. Audicija je navodno bila naporna, jer zahtjevna produkcija traži vještine glume, pjevanja i plesa. Madonna je izjavila: "Nadam se da će film prenijeti nevjerojatno putovanje na koje me život odveo kao umjetnicu, glazbenicu, plesačicu i čovjeka dok sam se pokušavala probiti u ovom svijetu. U fokusu ovog filma bit će glazba. Glazba me održala, umjetnost me održala na životu. Ima toliko neispričanih i nadahnjujućih priča i tko će to bolje ispričati od mene same? Smatram da je važno podijeliti ovu moju ludu vožnju kroz život."

VEZANI ČLANCI:

Julia Garner nije u rodu s glumicom Jennifer Garner i, premda glumi samo deset godina, vrlo brzo dosegnula je kultni status zahvaljujući ulozi Ruth u "Ozarku", sporednoj ulozi u "Amerikancima" te ulozi u seriji "Inventing Anna".

Julia je u jednom intervjuu izjavila kako je znala da nikada neće dobiti uloge mladih, zgodnih djevojaka.

- Nisam ružna, ali nisam lijepa po hollywoodskim standardima. Izgledala sam čudno, drukčije, pogotovo sa 16 godina. Imala sam čudnu kovrčavu kosu i razmak među zubima. I dalje izgledam isto, još uvijek imam taj razmak. Dakle, dobila sam ulogu članice kulta, zatim trudne mormonske djevojke i djevojke koja je bila zaljubljena u tajnog agenta KGB-a s čudnim naočalama. I na kraju dobijem ulogu Ruth, koja je itekako osebujna - rekla je Julia.

Julia Garner rođena je u Riverdaleu, u Bronxu, 1994. godine. Ima stariju sestru Annu, umjetnicu. Njezina majka Tami Gingold je Izraelka i bila je uspješna komičarka na izraelskom Saturday Night Liveu, a sada je terapeutkinja. Njezin otac Thomas Garner slikar je i učitelj umjetnosti. Počela je glumiti jer je bila sramežljiva.

- Išla sam na satove glume iz hobija, jer sam bila jako sramežljiva. Imala sam 15 godina, željela sam biti zaposlena i jako mi se svidjelo kako je to sve skupa izgledalo - objasnila je Julia, koja je glumila u nekim školskim produkcijama prije nego što je službeno zaronila u glumu.

Prvu ulogu ostvarila je sa 17 godina u filmu "Martha Marcy May Marlene", u kojem je glumila članicu kulta. Uslijedile su uloge u "Sin City: A Dame to Kill For" i "The Perks of Being a Wallflower". Njezina prva glavna uloga bila je u filmu "Electrick Children" 2012. godine. U njemu glumi Rachel, 15-godišnju djevojku iz fundamentalističke mormonske zajednice koja saznaje da je trudna i vjeruje da je to bilo čudesno začeće zbog slušanja - kasete. Redateljica Rebecca Thomas pomogla je Juliji da uđe u ulogu mormonske tinejdžerice.

Garner je 2015. godine diplomirala psihologiju na Sveučilištu Indiana, a ta joj je diploma, rekla je, pomogla i u glumačkoj karijeri.

Nakon diplome dobila je ulogu u hit-seriji "Amerikanci", u kojoj glumi Kimberly Breland, kćer šefa CIA-e koju je regrutirao Phillip (Matthew Rhys). Bila je u stalnoj postavi od treće sezone do kraja serije.

- Prvo mjesto na kojem sam dobila priznanje bilo je u kafićima u Brooklynu. Bili su to studenti filma i hipsteri koji su spominjali "Electrick Children" ili "We Are What We Are" - rekla je Julia za Vulture i dodala kako su je vrlo brzo počeli prepoznavati po "Amerikancima". No uloga koja joj je donijela svjetsku slavu je uloga Ruth u "Ozarku", za koju je dobila dvije nagrade Emmy. Premda je rođena u New Yorku, Julia bez problema govori južnjačkim naglaskom.

- Volim Ruth, nisam je doživjela kao lik iz serije, nego kao stvarnu ženu. Svidjelo mi se što su scenaristi mijenjali njezin karakter svake sezone. Uostalom, i ljudi su takvi, evoluiraju - rekla je Garner.

Kada je počela snimati "Ozark", imala je 21 godinu, i nije bila zadovoljna svojom karijerom. A onda se sve promijenilo.

- Nije to bila sjajna godina za mene kao glumicu. Osjećala sam se pomalo beznadno. Nekoliko mjeseci nisam dobivala posao. Bilo je jako teško. Sjećam se da sam pomislila: Ako za pet godina još uvijek budem na istom mjestu, ne želim ovo raditi. To je stvarno težak posao i postoje i drugi poslovi osim glume. Tada sam još bila mlada, ali teško je jer u glumačkom svijetu - 21 je mlada, ali nije tako mlada. Nemaš više 16 ili 17 godina. Vi niste svijetla, sjajna nova igračka, a ovaj se posao oslanja na sjaj. Oni vole sjajnu novu igračku. Počela sam snimati "Ozark" i nastavila gurati jer sam osjećala da imam još puno toga za napraviti.

U Julijinu rasporedu snimanja "Ozarka" bilo je dana kada je radila i po 16, 17 ili čak 18 sati, a glumiti lik koji je intenzivan, borben i podrugljiv kao što je Ruth bilo joj je jako izazovno. U seriji je fokus na financijskom planeru iz Chicaga Martyju (Jason Bateman), koji seli svoju obitelj u planine Ozark kako bi oprao novac za meksički narkokartel nakon što slična shema u Chicagu krene po zlu. Tamo se susreće s lokalnim kriminalcima Langmoreima. Julijina uloga 19-godišnjakinje koja je brza na jeziku zahtjevna je i fizički. Od nje se tražilo da vozi gliser, rukuje sačmaricom i da se unosi ljudima u lice i viče. Ali Ruthina priča je i emocionalno teška. Otac je zlostavlja (u jednoj sceni bacio je na nju kontrolnu ploču svog kamiona), a ona ubija strujom njezine dvolične stričeve...

- Kad sam prvi put igrala Ruth, bilo je jako teško. Osjećala sam se kao da me svake večeri pogodila tava - rekla je Julia, koja je nedavno gostovala u showu Jimmyja Kimmela, u kojem je otkrila da je inspiraciju za portretiranje Ruth našla u Caravaggiu, ali i u Mikeu Tysonu.

- Vizualni sam tip i inspiriram se raznim stvarima, doista sam samo željela duh Caravaggiove slike i tamu. Znam da on tako dobro slika intenzitet i kaos - rekla je Julia i navela Caravaggiov prikaz Meduze kao specifičnu referentnu točku za scenu objasnivši da je njezin otac učitelj likovne kulture. Dodala je i da je zatim gledala u fotografiju koja prikazuje jedan od najpoznatijih trenutaka u povijesti sporta, kada Tyson odgriza komadić uha u meču protiv Evandera Holyfielda.

- No i dalje je nešto nedostajalo, a onda sam shvatila da mi je Mike Tyson također inspiracija... Evo u čemu je stvar. Lice Mikea Tysona moglo bi biti na Caravaggiovoj slici. Zar ne mislite tako? Lik s Caravaggiove slike. Uistinu sam se inspirirala tim duhom - rekla je Garner, koja se 2019. godine udala za Marka Fostera, pjevača popularne grupe Foster The People.

Zanimljivo je da je prošlo manje od dvije godine otkad su se upoznali i već su bili u braku.

- Imali smo nekoliko tjedana odmora prije nego što sam morala otići u Atlantu kako bih počela snimati treću sezonu "Ozarka" pa smo unajmili kamp-prikolicu i krenuli na putovanje do Montane da bismo pobjegli iz grada i jednostavno bili zajedno - rekla je Julia za Vogue.

Jednog jutra ispred jezera Flathead Mark ju je probudio uz šalicu kave i poveo u šetnju uz rub vode.

- Pročitao je pjesmu koju mi je napisao, a kada je završio, pao je na koljena i zamolio me da se udam za njega - rekla je glumica. Zatim su nastavili do Yellowstonea, gdje su kampirali pod zvijezdama.

- Bilo je nadrealno i lijepo - prisjetila se Julia.

Julia i Mark vjenčali su se u newyorškoj gradskoj vijećnici, baš kao i Julijini roditelji 40 godina prije.

- Obožavam odijela i uvijek sam mislila da ću se udati u odijelu - rekla je Julia i dodala kako je željela "Carrie Bradshaw moment".

- Kada sam bila dijete, bila sam opsjednuta klasičnim filmovima. Sjećam se da sam voljela "Sve o Evi", jer sam tada prvi put vidjela Bette Davis. A kasnije sam se jako zaljubila u filmove iz 70-ih, što je, mislim, najbolje doba kinematografije - kaže Julia, čiji je Instagram-profil pun prisjećanja na ovo doba. Ove godine dala je i veliki intervju za Variety, u kojem je govorila o svojim idolima.

- Volim Meryl Streep, Cate Blanchett i Genu Rowland. Čak i velike pisce poput Oscara Wildea ili Ernesta Hemingwaya, velike pripovjedače. Ne mislim da je Ernest Hemingway bio najbolja osoba - mrzio je žene i bio teški alkoholičar, ali je napisao sjajne stvari. Francis Bacon, njegova je umjetnost bila tako nevjerojatna. Tako depresivno i potisnuto, ali nevjerojatno i kaotično. Kad vidim Vermeerovu sliku, inspiriram se time jer pomislim - vau, da je živio u današnje vrijeme, bio bi najbolji fotograf svih vremena. I mene stvarno inspiriraju Cassavetesovi filmovi. Ali onda me također može inspirirati nešto tako jednostavno kao "Kad je Harry sreo Sally"... ili "Clueless". Čak i kad su stvari glupe, ako imaju puno srca, ja sam nadahnuta, rekla je i dodala kako nije lako danas glumcima kada su lako dostupni obožavateljima.

- Cijela poanta mog posla je da se ljudi povežu sa mnom i da se osjećaju dirnutima i pobjegnu. Teško je jer su danas svi dostupni, a misterija nestaje. A kada osoba više nema misterije, ne možete je vratiti... Vrlo je komplicirano da se glumac mora potpuno maknuti da bi glumio osobu. Tako je teško igrati se sa svojim identitetom. Zapravo je opasno. Važno je okružiti se ljudima koji imaju dobar utjecaj i koji vas drže prizemljenima. Vrlo je lako postati izmučen u ovom poslu. Puno je ljudi koji vam u određenom trenutku kažu i pokažu da vas vole, ali morate napraviti rendgensku snimku i stvarno vidjeti koji imaju tu iskrenu ljubav - kazala je.

Njezin je zaštitni znak kovrčava kosa, no zanimljivo je da nije uvijek bila takva.

- Kada sam imala 12 godina, odjednom mi je počela rasti kovrčava kosa, a vrhovi su bili ravni. Izgledalo je poput štakorskog gnijezda, bilo je ružno. Otišla sam frizeru da to popravi, a on me morao ošišati na kratko kako bi mi sva kosa bila kovrčava. To je bilo jedno od najčudnijih iskustava koje sam doživjela. Išla sam u školu sljedeći dan i svi su me gledali i pitali se tko je ova djevojka. Moj najbolji prijatelj nije me prepoznao - prisjetila se Julia.

O Garner se ponovno pisalo lani kada je portretirala Annu Sorokin u Netflixovoj seriji "Inventing Anna", a radnja prati djevojku koja je varala bogate prijateljice glumeći da je i sama članica elite. Glumica se ponovno pokazala kao majstorica zanata kada je bez problema svladala čudan rusko-njemački naglasak, karakterističan za Sorokin. Zbog toga se s njom i susrela u zatvoru.

- Bilo je uistinu nadrealno. Jako je smiješna kad je sretnete u stvarnom životu pa sam znala da mora postojati onaj komični aspekt u seriji. Jako je duhovita i simpatična, a htjela je razgovarati, koliko je mogla. Mislim da ona i dalje smatra da nije učinila ništa loše. Mislim da je samo htjela moć, prestiž i uspjeh. Činilo se kao da je njezina perspektiva da samo čini sve što je potrebno da dođe tamo gdje misli da treba biti. Rekla bih da ona ne vidi razliku između gladovanja i ambicioznosti - rekla je Julia.

Nakon Netflixovih serija Garner je snimila još dva filma - "Apartment 7A" i "The Royal Hotel", koji je imao premijeru prije desetak dana i dobio odlične kritike. U filmu Jessica Henwick iz "Glass Oniona" i ona glume najbolje prijateljice Hannu i Liv, dvije putnice s ruksakom u Australiji koje su dobile posao u baru Outback nakon što su ostale bez novca na putovanjima. Međutim, stvari brzo izmaknu kontroli kada ljudi iz lokalnog rudarskog grada upoznaju par sa svojom kulturom pijenja i događaji počnu poprimati neugodan tok.

Za ulogu Ruth u "Ozarku" dobila je tri Emmyja, a onda je red na Oscarima. Možda je baš uloga Madonne ona koja će joj donijeti i prvi zlatni kipić...