Nives Celzijus pozirala bez grudnjaka i raširila noge: 'Svakodnevne muke'

Dan za danom neodoljiva raspjevana brineta Nives Celzijus časti fanove izazovnim fotografijama, a posljednja u nizu na njezinu Instagramu izazvala je brojne komentare jer pozira u vrućim hlačicama raširenih nogu.

Jedan pratitelj je tako poručio Nives da se "raširila k'o korona virus po cijelom svijetu', dok su je ostali zasipali komplimentima kako je radijantna, posebna i neponovljiva.

Dok jedni hvale njezin izgled i seksepilna izdanja, drugi je kritiziraju zbog tako izazovnih fotografija, pa im je pjevačica i spisateljica odlučila poslati poruku u kojoj je napisala: "Ne volim kada ljudi ocjenjuju moj moral kroz centimetre tkanine koju nosim na sebi. Moral ne može i ne smije biti nešto što ćemo mjeriti tekstilnim metrom."

Podsjetimo, Celzijus je progovorila o seksu na Maksimiru, o priči staroj desetak godina. – To se doista zbilo u Maksimiru. Ne bih to nazvala seksom, više je to bilo nekakvo romantično druženje. Naime, tu me večer suprug zaprosio – otkrila je pravu istinu o tom događaju Nives te dodala kako se s Dinom Drpićem, unatoč razvodu, i dalje čuje. Nives i Dino vjenčali su se 2005. nakon vikenda u Los Angelesu, a svjedoci su im bili nepoznati ljudi.

– Nisam imala crnu vjenčanicu već dugu haljinu dizajnerice Nataše Kos leopardova uzorka i dubokog dekoltea. Nismo se posebno spremali, nismo imali vremena, uspjela sam nabaciti samo malo šminke na lice, na brzinu, i otrčati k matičaru – kazala je tada Nives novinarima. Nives i Dino razveli su se devet godina kasnije. Imaju dvoje djece: sina Leonea i kćer Taishu.

