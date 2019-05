'Nije mi bio problem niti sam imala straha progovoriti o svojoj depresiji'

Prvi Zagreb MentalFest otvoren je danas i traje još i sutra, a riječ je o znanstveno-umjetničkoj manifestaciji koja promiče suvremene metode i pristupe mentalnom zdravlju.

U sklopu glazbenog dijela ovog programa nastupa i pjevačica Ivana Kindl koja je otvoreno u javnosti iznijela svoju priču o borbi s depresijom kako bi ohrabrila i druge da otvoreno govore o tome i da ne gledaju na depresiju kao na tabu temu.

– Kod nas je, imam osjećaj, puno toga još tabu, dok je u svijetu normalno da poznate osobe govore o brojnim problemima i tako osvještavaju ljude. Mi smo zatvoreniji i možda sam svojevrsna pionirka u glazbenom svijetu kad je riječ o ovome kod nas. Nije mi bio problem niti sam imala straha progovoriti o tome jer smatram da tabue treba razbijati javnim progovaranjem – govori nam Ivana na početku našeg razgovora i dodaje da ljudi i dalje strahuju od osude okoline i nerazumijevanja u slučaju da priznaju s čim se bore. Veseli je što je njezina priča ohrabrila mnoge da joj se jave i razgovaraju s njom o problemu depresije.

– Meni se javilo puno ljudi nakon što sam progovorila o svojoj depresiji i reakcije su bile odlične i pozitivne, to je dobro dočekano i čini se da su ljudi jedva čekali da netko progovori o tome. Cijelu Hrvatsku treba osvijestiti o depresiji jer se ljudi još olako razbacuju terminom depresija pa neki često i prolaznu tugu nazivaju depresijom. Jedan od razloga zbog kojih ljudi ne vjeruju da je depresija stvarna bolest jest taj što nema simptome kao fizička bolest, ljudi se često pretvaraju i izoliraju da se to ne primijeti. Depresija je podmukla gadura koja se vraća, ali u mojem slučaju nadam se da neće, zapravo ne strahujem da će se vratiti jer uopće ne razmišljam da hoće – pozitivnog je stava Ivana.

Simptome depresije nije lako primijetiti odmah, a Ivana kaže da se posljednjih deset godina počela mijenjati i osvještavati mnogo toga što je dovelo do stanja depresije.

– Počela sam se mijenjati, što je i normalno kad ulaziš u neke zrelije godine. Kad osvijestiš neke stvari, shvatiš da živiš u idealnom svijetu. Tu sam možda i ja bila ekstremna jer sam ružičaste naočale nosila predugo i, kada su te naočale naglo spale, sve sam doživjela negativno. I vremena su se dosta promijenila i isplivali su površni sadržaji, a kvaliteta je pala i to me prilično bacilo u “bed” – kaže Ivana koja je iz tog crnila izašla kao pobjednica, ali bez stručne pomoći taj put ne bi bio lagan.

Najteži period doživjela je prošle godine u siječnju i tada je shvatila da tako dalje ne ide, nije se htjela zakopati u krevet s crnim mislima i potražila je pomoć.

– Dugo sam trpjela taj osjećaj dok nisam shvatila da nema smisla, da mi je sve gore, da si sama ne znam pomoći, da moram ići po pomoć i po lijekove koji za početak dignu tu razinu hormona sreće. Napominjem, to se ne dogodi odmah, treba biti strpljiv i tek nakon dva-tri mjeseca vidi se taj učinak, ljudi se jako boje lijekova zato što imaju “paranoju” da će se osjećati kao da su drogirani, a to uopće nije tako s antidepresivima – kaže Ivana. Dodaje da je uz to potreban rad na sebi, a njoj su od velike pomoći energetske masaže i odlasci u Health centar u Zagrebu. Svima koji se bore s depresijom poručuje:

– Depresija je pobjediva ako date šansu sami sebi. Ljudi bi trebali biti svjesni da je sve u energiji i poanta je promijeniti se i raditi na sebi, a nitko ti neće pomoći ako ne pomogneš sam sebi.