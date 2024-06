Neno Belan: 'Đavoli su se zamalo raspali jer sam mislio da je 'Stojin na kantunu' glupa pjesma'

Prvi intervju legendarnog Marijana Bana u zadnjih nekoliko godina, priznanje autora da nije vjerovao u jedan od najvećih hitova svoje karijere i Massimova priča o tome kako je malo nedostajalo da duet „Zar više nema nas“ nikada ne bude objavljen. Tako bi se mogla sažeti najava nove, pete epizode dokumentarnog serijala „Zauvijek autor“, o Neni Belanu. Večernji donosi i video Belanove izjave kojom priznaje da nije uopće vjerovao u uspjeh jednog od najvećih hitova grupe Đavoli:

„Kad smo radili drugi album onda smo napravili prvo demo snimke za tu ploču da vidimo kako pjesme zvuče i tu je jedna od njih bila Stojin na kantunu. I sad ja slušam demo snimke i govorim pa kakva je ovo pjesma dva tona, bezveze. Kakav je ovo tekst glup, ovo izbacujemo. I ovi svi skočili na mene kao ne jesi ti lud, kakvi izbacujemo to je prva koja otvara album, A1. Ja sam tvrdio da ne može to ići na ploču jer je bezveze pjesma. Skoro smo se posvađali i raspali radi toga, radi te svađe. Na kraju su oni bili u pravu, pjesma je ušla na ploču i to je danas u stvari jedna od najpopularnijih pjesama na koncertima i dan danas ljudi to vole čim ja to krenem svirat, svi pjevaju.“

Marijan Ban koji se godinama ne pojavljuje u medijima, dao je ekipi serijala veći intervju i otkrio mnoge nepoznate pojedinosti o zlatnim danima osamdesetih i radu kreativne skupine neformalno nazvane „splitska dica“. Tu spadaju između ostalih Daleka obala, mladi Belan s grupom Đavoli, mladi Luky, Gibonni, Dino Dvornik i još neki kreativci.

Epizoda o životu i karijeri Nene Belana iz serijala Hrvatskog društva skladatelja kojim autor Toni Volarić s ekipom, iz tjedna u tjedan izaziva veliku gledanost i medijski interes koji daleko prelazi uobičajeno praćenje dokumentarnih sadržaja, bit će emitirana u utorak, 11. lipnja u 20 i 15 na Prvom programu HTVa.

Bit će ovo i zadnja epizoda serijala prije ljetne stanke, a emitiranje bi trebalo biti nastavljeno na jesen, s još sedam epizoda među kojima su i one o tekstopiscu TBFa, Saši Antiću i Miroslavu Rusu, autoru pjesme „ Još i danas zamiriši trešnja“ i brojnih drugih hitova uključujući i „Igru bez granica“ koju je izveo Toše Proeski.

