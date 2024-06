Preminuo je Marijan Cerovac iz 'Ljubav je na selu': Stigao je u Zagreb s Tajlanda i bio je jako loše

Marijan Cerovac, kojeg je publika upoznala kao kandidata u 13. sezoni showa "Ljubav je na selu", preminuo je. Ovu je vijest potvrdio njegov prijatelj Zvonko Šantalab. - Prije tri tjedna je sletio za Zagreb. Već je tada bio loše. Odveo sam ga u bolnicu, pozvao sina koji inače živi u SAD-u i u Zagrebu je nastavio liječenje. U međuvremenu je dobio i koronavirus i nažalost, preminuo je prošli tjedan - izjavio je Marijanov prijatelj Zvonko za RTL. Otkrio je kako ja saznao kako je Marijanovo zdravlje loše i pozvao ga je da dođe k njemu u Zagreb kako bi imao odgovarajuću zdravstvenu skrb.

- Mi smo četiri godine prijatelji, zamolio sam ga da bude kod mene u Zagrebu, da ću se ja pobrinuti za njega. No, završio je odmah u bolnici - s tugom je ispričao Zvonko. U showu simpatični 72-godišnji Marijan nije pronašao ljubavnu sreću s kandidatkinjama koje su se prijavile u show, ali sreća u ljubavi osmjehnula mu se nakon showa kada je preko stranica za upoznavanje počeo komunikaciju s

Tajlanđankom Naranphat Cerovac Madarat koju je od milja zvao Patty i ubrzo su se vjenčali.

"Upoznali smo se na stranici za upoznavanje. Ja sam joj prvi napisao poruku, a ona je odgovorila s 'Hello'. I tu se sve otvorilo i počeli smo pričati. Ona je bila u Budimpešti. Tamo je dospjela preko radne vize, tamo je pronašla posao. Bila je u braku, razvedena je. Ja sam išao k njoj, ali prvi put me otkantala. Ali kad sam se vratio doma, ponovno me zvala i ja sam se vratio u Budimpeštu dva dana poslije. Čim je izašla van i čim sam je ugledao, ja sam bio zaljubljen preko glave", ispričao je Marijan jednom prilikom kako je počela njihova veza. Ubrzo su se oženili i preselio se s njom na Tajland.

- Na Tajlandu je odlično živjeti, ali me još od prije nego što sam došao muče neki zdravstveni problemi. Sada sam bolje, ali sam osam dana bio u bolnici. Supruga je, naravno, uz mene – rekao je početkom ove godine za 24 sata Marijan koji je na Tajland stigao prije nešto manje od godine dana. Sa suprugom je živio u gradu Nakhon Sawanu. - Najveća razlika između Tajlanda i Hrvatske je vrijeme. Sada je kod vas hladno, a tu je uvijek vruće. Za mene je zdravije biti ovdje, uživam u suncu. Supruga i ja živimo blizu velikog šoping centra, jedan od najvećih u Tajlandu, nema što nema. Baš smo i danas bili tamo. Većinu vremena se opuštamo – ispričao je tada Marijan.

Njihov početak nije bio jednostavan, jer su njegovoj sadašnjoj supruzi zakoni ograničavali boravak i rad u Lijepoj Našoj. No, Marijan nije htio izgubiti Patty pa se za sve pobrinuo. - Patty je imala vizu za rad u cijeloj Europi, ali sam joj morao odmah pronaći posao. Išli smo na policiju prijaviti je, tri mjeseca smo rješavali papire. Do zadnjeg dana mi je bilo napeto jer sam joj trebao pronaći posao jer bi je inače izbacili iz države. Pomogli su mi i prijatelji, i sve je uspjelo – kazao je bivši farmer. Nakon burnog početka, par je svoju ljubav odlučio ozakoniti. To su napravili pred kamerama RTL-a u posljednjoj epizodi te sezone emisije.

