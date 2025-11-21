U ovotjednom izdanju kviza "Tko želi biti milijunaš" najuspješnija natjecateljica bila je Ivana Kokor s osvojenih 10.000 eura. Druga natjecateljica u emisiji dolazi s poluotoka Pelješca, živi u Orebiću, a zaposlena je u Korčuli. Po zanimanju je profesionalni matematičar dok se u slobodno vrijeme bavi kvizovima, pliva te čita romane. U pratnji je povela sestru Anu.

Prvi džoker, "pola-pola" iskoristila je na sedmom pitanju o nazivu Azijske kruške – između odgovora B: tvoyi i C: nashi, odlučuje se za odgovor C i osvaja 600 eura. Nakon samostalnog odgovora na osmo pitanje iz književnosti Ivana osvaja 1000 eura te poseže za novim džokerom. "Kako se zove postapokaliptični film Dannyja Boylea iz 2025.?" glasilo je deveto pitanje na kojem je u pomoć pozvala Josipa koji joj je poručio da je točan odgovor D: 28 godina kasnije, čime je osvojila 2500 eura i nastavila igru.

Natjecateljica odustala na ovom pitanju o zagrebačkoj katedrali, znate li vi odgovor?

Na pitanju za prelazak drugog praga tražila se država koja na zastavi ima prost broj zvjezdica. Ivana je odlučila posegnuti za posljednjim džokerom jer nije sigurna u točan odgovor, tj. slabije poznaje zastave. Publika je najviše, 50 % glasova dala odgovoru A: Kina, ona im je vjerovala i osvojila minimalno 5000 eura!

Ivana je potom točno odgovorila na jedanaesto pitanje, odnosno da je današnji glavni grad Dominikanske Republike prvo stalno naselje Europljana u Novom svijetu, čime je osvojila lijepih 10.000 eura! Na idućem pitanju nije znala koji je kamen korišten u izgradnji i obnovi Zagrebačke katedrale te je odustala i zadržala spomenuti novčani iznos. Da je nastavila igru, odgovorila bi A: finac, a tražen odgovor bio je B: litavac.

Foto: HRT

Upoznali smo i Matu Piškora koji je pogriješio na desetom pitanju i napustio igru sa 150 eura u džepu.Mate Piškor iz Zagreba, otac dvoje djece, otvorio je emisiju kao prvi natjecatelj i najbrži prst. U slobodno vrijeme prati formulu, voli pobjeći na more ili u prirodu te igrati karte. U pratnji ga je bodrio prijatelj Goran.

Pomoć prvog džokera zatrebao je na šestom pitanju o nazivu glavnog grada Maroka. Publika je 54 posto glasova dala za odgovor B, on im je vjerovao i osvojio 300 eura. Zatim je točno odgovorio na pitanje o prvom albumu grupe Azra i osvojio 600 eura.

Tko je izjavio: “Ne mrzim nikoga, barem ne dulje od 48 minuta, ne računajući produžetke?" glasilo je osmo pitanje na kojem je iskoristio džoker "zovi" koji mu je poručio da bi točan odgovor mogao biti C: Eric Cantona, ali nije siguran. Iz tog razloga, Mate je posegnuo i za posljednjim džokerom "pola-pola" kojim je nestao odgovor C, a ostali su odgovori A: Nikola Karabatić i D:. Odlučio se za D i osvojio 1000 eura, uz puno muke.Nakon toga samostalno je odgovorio na deveto pitanje o filmovima u kojimanije naslovni lik i osvojio 2500 eura. Ipak, Mate nije uspio prijeći drugi prag. Nije se mogao prisjetiti "Tko živi u Jabukovcu pored Velikog Sela", tj. romana Vlak u snijegu, ali je odlučio riskirati. Odabrao je odgovor D: Pero, Medo i Šilo i pao na osvojenih 150 eura.