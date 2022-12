Naša pjevačica o zdravstvenom problemu s kojim se bori od rođenja: 'Imaš osjećaj da ne možeš dići ruku'

Pjevačica Ivana Marić gostovala je u emisiji "Zdravlje na kvadrat" Nove TV, te otkrila sve o svom zdravlju i problemu s kojim se nosi od rođenja.

Naime, Ivana ima dosta problema sa željezom, ali već se navikla na takav život.

- To je moj anemični problem od rođenja. Od kada sam bila mala stalno sam imala probleme s anemijom. Neki ljudi imaju razinu željeza u krvi kao što ja imam pod normalno! E njima je to stravično. Ja sam se nekako navikla da je ta polu malaksalost nekad sastavni dio mene, i da imam faze da ne mogu o sebi - što se kaže. Ali ništa to nije tako strašno. Budem užasno pospana i s manjkom energije. Imaš osjećaj da ne možeš dići ruku. Treba se raditi na kvaliteti života, prehrani, i treba se baviti s tim. Najbitnija je ta raznovrsna prehrana. Opet ne možeš ti toliko toga ni pojesti na nekoj dnevnoj bazi, cikla, špinat i sve zeleno je intenzivno bogato željezom. Žumanjak iz jaja, naprimjer, rekla je Ivana i dodala kako se hrabro nosi s time i zapravo to ne smatra velikim problemom.

- To ja ne zovem problem. To si možda prvo spomenuo jer je to bilo aktualno i na društvenim mrežama. Dobila sam toliko savjeta, recepata. Zamisli tek u inbox. Svaka čast! Ljudi se angažiraju. Ja ne znam da sam imala toliko reakcija ikada na neku lijepu vijest, priznala je.

Ali uz to, Ivani veći problem predstavljaju tegobe sa želucem.

- Ja se godinama borim s problemima sa želucem. Od tud kreću svi moji problemi. Svaki dan sretnem nekog tko ima iste probleme. To je refluks i gastritis. Znači imam oštećen želudac i plus taj problem gdje se mišić na vrhu želuca ne zatvara dobro te nakon bilo koje konzumacije i objeda sadržaj se vraća. I ne učim te nazive jer se ja odbijam vezati za svoje probleme. Ja nisam moj problem. Moj refluks nisam ja. Želim ga se riješiti, ali sam još uvijek ovisna o tabletama, otkrila je Marić.

