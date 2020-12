Naša glumica otkrila način na koji je ove godine uspjela uštedjeti: Nisam imala želju, a nije mi ni trebalo

Glumica Nataša Janjić na društvenim je mrežama objavila da je ove godine uspjela uštedjeti. Nataša je objavila fotku iz kreveta te otkrila da nije kupila niti jedan komad odjeće cijelu godinu.

- Nisam si kupila komad odjeće cijelu godinu. To je moja najveća ušteda ikad. Nisam imala želju, a nije mi ni trebalo. Čemu, kad sam uglavnom u spavaćici ili u predimenzioniranim trenirkama koje sam nosila cijelu trudnoću i poslije? Ormari su prepuni, a nigdje prilike za dotjerati se. Dogovaram poneku kavu iz termosice na otvorenom, ali nekako mi se i ne izlazi... Danas ću ovako. Luksuz je ionako stanje uma - napisala je Nataša.

Foto: Instagram

Podsjetimo, glumica je nakon potresa morala napustiti tek uređeni stan u centru Zagreba te ga poslije ponovno preurediti. Njezina kćerkica Kaja rođena je 24. srpnja, a nedavno je bez imalo uljepšavanja otkrila kako su joj izgledali zadnji tjedni trudnoće u kojima nema glamura, a potrebe za dotjerivanjem iz dana u dan sve je manje.

"Dakle, u zadnjem sam mjesecu trudnoće, ono kad ne spavaš više kako treba, kad si ogroman i iscrpljen i udobno se osjećaš samo u kućnom ogrtaču, kad nemaš volje dotjerati se ni mužu koji na posao odlazi zgodan kao i uvijek, i kad si kod kuće s prvim djetetom i nema glamura ni šanse da ga podvalim na društvenim mrežama.... I dopisuješ se s grupom svojih sestara, majki koje znaju kako ti je jer sve to prolaze i same, a ja, eto, dvaput za redom u dvije godine. I bude u tim prepiskama realnih kritika, kažemo si istinu direktno i bez milosti, smijemo se mukama, bez filtera i cenzure.... I šaljem im jutros usputni selfie svog stanja uz prvu kavu. Strašna fotka. Jedna koja ne spava već godinu i pol, s dvoje djece kaže – ja sam takva stalno, a druga ne kaže ništa – nego mi u sekundi vrati ovu fotku provučenu kroz neke aplikacije i filtere samo njoj znane i kaže – ista si kao uvijek! Obećala sam da ću je objaviti, jer ovo mora ostati zabilježeno. Ovu prvu iz koje je nastala ova #angelinajolie ne pokazujem ni da me prisile. Prihvaćam da sam danas ovo ja. Ista kao uvijek. Svima koji me znaju. Prijateljice moje, volim vas", poručila je tada Nataša.