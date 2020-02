Nakon teške borbe naša pjevačica objavila sretnu vijest: 'Presretna sam, ovo je blagoslov'

Pjevačica Pamela Ramljak uskoro će postati po drugi put majka. Sretnu vijest Ramljak je objavila na svom Instagramu otkrivši obožavateljima kako će njihova obitelj postati bogatija za još jednog člana.

- Još jedno srce kuca ispod mog. Presretna sam i zahvalna na ovom blagoslovu. Antun će dobiti bracu ili seku! Baby nr. 2 is on the way - napisala je Pamela pored fotografije na kojoj pozira s trudničkim trbuščićem u bijeloj pripijenoj haljini. Ispod objave odmah su se zaredale čestitke na prinovi kojima su se pridružile i brojne poznate Hrvatice.

- Čestitam draga, predivno izgledaš - poručila joj je Žanamari, a među prvima se javila i Ecija Ivušić. - Ja sam imala ekskluzivu. Još jednom čestitke ljepotice - napisala je Ecija.

Inače, Pamela (40) je u braku sa suprugom Mladenom Salajsterom prije tri godine dobila sina Antuna. Tada je otkrila kako je put do majčinstva bio iznimno trnovit.

Hrabrost u teškim trenucima, kako je tada ispričala za Gloriju, pronašla je u crkvi i molitvi. Molitve su uslišene kada je sin stigao i postao centar svijeta. - Nazvali smo ga Antun iz tri razloga: prvi je što smo se na to zavjetovali, moleći za njegovo rođenje u Bazilici sv. Ante Padovanskog u Padovi, drugi jer smo se vjenčali u istoimenoj crkvi u Zagrebu, a treći je najintimniji. Mladenova majka Vlasta preminula je kad su mu bile tri godine od raka, a ona je htjela da joj se sin zove Antun - rekla je za pjevačica. Dvije i pol godine prije rođenja sina Pamela je izgubila dijete nakon osam tjedana trudnoće, no ona od borbe za majčinstvo nikada nije odustala.