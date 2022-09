Nakon što je izbrisala fotografije s bivšim zaručnikom Jelena Perić otkrila je u kakvim su odnosima

Beauty influencerica Jelena Perić, koja je u prošloj sezoni showa "Ples sa zvijezdama" pokazala i zavidne plesne vještine, nedavno je prekinula zaruke s bivšim nogometašem Igorom Bubnjićem s kojim ima sina Tea. Jelena je pratila reviju Roberta Severa koji je obilježio svojih 20 godina na modnoj sceni i pohvalila se outfitom koji je odabrala za reviju.

- Spremam se danas za reviju i razmišljam što da obučem i nađem ove hlače iz 2017 i actually stanem u njih. I’m proud of myself. I obožavam ovaj outfit - napisala je Jelena na svom Instagramu i podijelila fotografiju modne kombinacije koju je odabrala. Jelena je s ove društvene mreže nedavno izbrisala sve fotografije s Igorom i jedno drugo su prestali pratiti na Instagramu, a kao razlog prekida se navodi nedostatak razumijevanja i podrške posljednjih mjeseci, a sada je svoj odnos s bivšim zaručnikom za Story komentirala ovako:

- Ja sam super. U super smo odnosima. Kada je naš sin dobro, onda smo i mi dobri. Jelena nije često objavljivala fotografije sa zaručnikom, jer je, kako je jednom prilikom rekla, poštovala njegovu želju da zaštiti barem taj dio njihove privatnosti. - Skladan smo par i nadopunjavamo se sa svim vrlinama i manama iako to ne pokazujemo na društvenim mrežama. A svadbena zvona se ne čuju još, možda odzvanjaju negdje u daljini s obzirom na ovu cijelu situaciju s pandemijom. Voljela bih da to bude jednog lijepog rujanskog dana u jako opuštenoj atmosferi - rekla je u veljači ove godine Jelena o planovima za vjenčanje koji se na kraju ipak nisu ostvarili i par je zaključio kako je bolje da svatko krene svojim putem.