Baby Lasagna o nastupu: 'Bojao sam se treme, no brzo sam zaključio da nije ovo uopće strašno'

Hrvatski predstavnik na Euroviziji Marko Purišić (28) poznatiji kao Baby Lasagna odradio je probu na eurovizijskoj pozornici, a potom se javio u HRT-ovu emisiji "Kod nas doma". S novinarkom Zlatom Muck Sušec razgovarao je o tome kako se osjeća.

- Ja vjerujem da stvarno imamo pored sebe pobjednika Eurosonga 2024. godine - rekla je Zlata te dodala da sve izgleda odlično. Baby Lasagna je rekao da je jako zadovoljan probama.

- Kad si na pozornici teško je procijeniti kako to sve izgleda vani, ali onda kad smo pogledali kasnije video, baš sam jako zadovoljan, posebno sa zvukom, jer najviše kao inženjer zvuka obraćam pažnju na zvuk - kazao je. Otkrio je da je sretan i uzbuđen te dodao "jedva čekam da to ispeglamo do kraja i da predstavimo ljudima".

- Ja sam se bojao treme, no prvi put kad smo došli tamo, ja sam gledao - pa nije ovo uopće strašno. Gledam okolo i mislim si - ma što ovdje stane deset tisuća ljudi, nema šanse?!

Zadovoljan je što se nije prepao veličine prostora. Tri puta je Lasagna isprobao na pozornici svoj nastup te je onda imao priliku reći što bi htio promijeniti.

- Bend je bend i pričao sam o tome kako su se prepali tih eksplozija, drugo da je ovaj gitarist Mihael zaronio u vatru skoro. A što se tiče našeg redatelja, on je imao neke ispravke Šveđanima koji su bili jako zadovoljni svakom našom opaskom. Razumjeli su kao - da, da, da, to moramo. Tako da sve u svemu, išlo je dosta lagano - pojasnio je.

Baby Lasagna ima još mnogo drugih obveza oko same Eurovizije koje se ne vide - jedna od njih je promocija na društvenim mrežama.

- I to ne moje društvene mreže. Moje su zadnja na popisu. Ima od DB-a, od Eurovizije, od HRT-a - kroz smijeh je kazao. A Pozorno sve prati i Krešo, kako Lasagna kaže, šef PR-a.

- Imam još puno obaveza, ali došli smo ovdje raditi, a ne zezati se - dodao je.

- Ja mislim da može ići još bolje. Ne trebam se prepustiti živčanosti toliko koliko se prepuštam, ali bit ću bolji. Bit ću bolji - poručio je.

Podsjetimo, veliko finale na rasporedu je u subotu 11. svibnja, a njemu prethode dvije polufinalne emisije. Marko nastupa u onoj prvoj koje je na rasporedu u utorak, 7. svibnja. Baby Lasagna glasi i za jednog od favorita ovogodišnjeg natjecanja, a nastupa s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim".

