Mojmira Pastorčić oduševila frizurom: Ma pusti politiku, večeras izgledaš fenomenalno!

tv kritika

Kakav potez! Nova TV je baš uoči serije na RTL-u emitirala istoimeni film o glazbeniku iz bivše Jugoslavije

Neobično je vidjeti ovakvu sinkronizaciju među konkurentskim programima, no iz ove su vjerojatno svi akteri profitirali, s obzirom na to da je Nova TV iskoristila emitiranje serije, za RTL je to dobar uvod u prvu epizodu, a i gledatelji su zadovoljni kvalitetnim sadržajem.