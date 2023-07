Najpoznatija loto djevojka bivše Jugoslavije (66) pozirala u kupaćem kostimu: 'Moram se pohvaliti'

Suzana Mančić (66), najpoznatija loto djevojka bivše Jugoslavije objavila je fotku na kojoj je u badiću. U jednodijelnom kupaćem kostimu bijele i plave boje, Suzana je pozirala naslonjena na zid. U opisu je napisala kako se odlučila pohvaliti svojim izgledom jer je na svojem tijelu radila od prošlog ljeta.

- Drage žene, moram se pohvaliti: nije idealno, ali prezadovoljna sam stanjem svog tijela i kože! Ali moram reći, ovo je trud i rad koji sam započela još prošlog ljeta - napisala je.

Mančić je nedavno priznala je da je varala muškarce s kojima je bila u vezi. Ipak, dodala je da ju smetaju napisi u medijima koji tvrde da je preljubnica. Suzana je kazala da je bila vjerna kada je voljela.

- Nisam baš sve varala, nekad mi se kosa digne na glavi kad vidim sve naslove. Ali što da radiš?! U redu, varala sam, pa što, ali ne u toj mjeri da ispadam nevjernica ljuta. Kad sam voljela bila sam vjerna, kad sam izgarala od ljubavi, nije mi padalo na pamet da pogledam ni lijevo, ni desno, a možda je trebalo - izjavila je za srpske medije.

Otkrila je i kako je njen suprug Simeon reagirao kada je pročitao dio knjige koji se odnosi na nevjeru.

- Nije pročitao, vjerojatno je neko to učinio umjesto njega jer knjiga nije prevedena na engleski. Inače, Simica me je malo propitivao, kako ovo, kako ono… Što ću, takav mi je život bio! Koliko je bilo izazova, ja sam anđeo. Krila mi se ne vide.

Mančić, inače, ljubi grčkog biznismena Simeona Ockomosa već 23 godine. S njim uspješno održava brak na daljinu. Simeon, naime, živi u Grčkoj, dok voditeljica živi na relaciji Srbija-Grčka. Suzana je otkrila kako se nosi s tom situacijom.

- Sreća što ne živimo zajedno, ne slušamo istu glazbu. Veoma je zauzet i nema vremena slušati bilo što. Kad se želi opustiti, voli slušati klasiku. Obilazimo europske festivale klasične glazbe, tu se slažemo - priznala je. Dodala je da je biznismen kavalir te da joj često dijeli komplimente te da se u nju zaljubio na prvi pogled.

Nedavno je priznala i kako je bila u vezi s oženjenim muškarcem te je njegov brak završio zbog afere koju je imao s njom.

- Puno sam šutjela o svom životu, jer nešto treba ostati samo moje. Puno toga sam zaboravila, a i da sam htjela, ne bih mogla ispričati – rekla je popularna voditeljica i prisjetila se epizode iz svog ljubavnog života.

- Život mi je nudio razne stvari, neke sam i prihvatila, a dogodilo mi se sve što nisam željela. Tako sam rekla da ne želim oženjenog muškarca, ali dogodio mi se i taj oženjeni muškarac koji je bio stariji od mene. Znala sam da je oženjen kada sam ga upoznala i rekla sam mu: „Molim te, razvedi se, pa mi se onda javi.” Život nam donosi razne situacije i on je bio zauzet i šarmirao me, trudio se oko mene i ja sam razvela taj braka. Sad mi je žao što sam to učinila jer mi je on dao puno, a ja njemu ništa - rekla je za medije u Srbiji.

