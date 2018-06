Mračna priča s američkog juga

HBO je “Oštre predmete” istaknuo kao svoj najvažniji naslov ovog ljeta. I s pravom, serija u kojoj glavnu ulogu tumači jedna od najboljih hollywoodskih glumica posljednjih godina Amy Adams, koju poznajemo iz hitova poput “Dolaska” ili “Američkih varalica”, da spomenemo samo neke, ponovo odlično radi svoj posao i na ekranu manjeg formata.

Debitantski roman

U seriji snimljenoj prema književnom predlošku, istoimenom debitantskom romanu američke književnice Gillian Flynn, Adams tumači novinarku Camille Preaker koja se tek nedavno vratila s rehabilitacije nakon godina rastrojstva te je urednik šalje na neugodan zadatak.

Mora se vratiti u rodno mjesto u kojem su se dogodili jedno ubojstvo i nestanak tinejdžerki. No taj povratak, koji s urednikove strane izgleda kao neko dobro djelo, nije nešto jednostavno jer Camille, koja je i dalje sklona alkoholu, mora se suočiti i s vlastitom prošlošću, a ispostavit će se i posložiti je tako da može funkcionirati u malom gradu na američkom jugu. Nije teško zaključiti o čemu se ovdje zapravo radi: iako je na prvu riječ o kriminalističkoj drami, vrlo brzo postaje jasno da se zapravo radi o osobnoj psihološkoj drami u kojoj glavna junakinja mora istražiti sebe, a tek nas onda radnja vodi kroz istraživanje zločina. Amy Adams sjajno utjelovljuje duševno rastresenu novinarku kojoj u poslu zapravo ne ide pretjerano dobro, a čini se da nije ni pretjerano zainteresirana da joj krene te ima velikih teškoća raspetljati priču uz nepouzdane svjedoke i zatvorenost grada u zabiti iz koje je potekla. Dodatna je vrijednost serije njezin redatelj Jean-Marc Vallee koji Adams i druge članove ekipe vješto vodi kroz te dvije paralelne priče: otkrivanje i razrješenje same sebe u slučaju novinarke Camille te priču o ubojstvima dviju djevojaka. Amy Adams u ovako slojevito postavljenoj drami ima svesrdnu pomoć veterana Patricie Clarkson, koja tumači ulogu novinarkine majke, i Matta Cravena te odličnog Chrisa Messine, a tu je i Miguel Sandoval koji tumači Camilleina urednika.

Problem psihologije

No u seriji postoji još jedan lik koji radnju obavija poput fine jutarnje magle. A to je sam gradić Wind Gap u kojemu su jasno odijeljeni oni koji imaju i oni koji nemaju i koje ima neku vlastitu psihologiju koja snažno utječe na Camillein um. Adams je stvorila osebujan lik čiju osobnost čine i glazba koju si pušta za volanom polukrepanog Volva kojim se kreće po Wind Gapu, pa i svaka boca koju tijekom serije ispije, počesto i do razine nesvjesnosti. No puno bi to bilo teže da seriju ne režira doista sjajni Jean-Marc Vallee koji u svojoj povijesti ima dostignuća kakva su “Dobri dileri iz Dallasa” ili “Male velike laži”. Umijeće da nas drži zainteresiranima u priči koja donosi malo svjetla, a puno tmurnosti i u priči glavnog lika i ambijentu doista je velika pa se ljetu treba veseliti jer na HBO-u 9. srpnja emitira se prva epizoda od ukupno osam, koliko “Oštri objekti” imaju. Ne bi nas iznenadilo da Amy Adams dospije u najuži krug kandidata za Emmy, ali ni da nagradu i osvoji.