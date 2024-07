Momčilo Otašević raspričao se o djeci, ovome se posebno veseli: 'Po prvi put u životu ću...'

Glumac Momčilo Otašević tata je dvoje djece o kojima baš nema tendenciju često govoriti, a sada je to učinio za Novu TV. Glumac je otkrio kako njegova djeca reagiraju kad ga vide na televiziji i što im je najzabavnije. "Nekako mislim da to njih još ne zanima. Imaju preča posla, igranje, svoje obaveze, svoje crtane, tako da to je 'ha, evo ga tata'. I to bude to. Što se snimanja tiče, to im je zabavno, a zna se dogodit da provedu kod mene pola sata, sat na poslu nekad na nekom od snimanja i to im je zanimljivo i zabavno. To volim i ja, da ih povedem ako su raspoloženi, ako snimamo nešto što je atraktivno za vidjet, ako je nekakva akcija, da njima to ostane u sjećanju. A nadam se da ću upravo ovog ljeta u Filumenu Marturanu Jagoša Markovića u Tivtu igrati pred svojom kćerkom po prvi put u životu", veselio se glumac. O djeci se ovoga puta skroz raspričao te je otkrio i koje su najvažnije vrijednosti koje želi naučiti svoju djecu.

"Pokušat ću ih naučiti onoj čuvenoj red, rad i disciplina. Pokušat ću da budu dobri ljudi, a u suštini, svi biramo sami, tako će i oni birati sami i kakvi će i tko će biti. Ja ću biti tu da ih podržim, kao što su i mene moji podržavali i to je to", kazao je.

Podsjetimo, Momčilo je djecu dobio tijekom braka s Jelenom Perčin s kojom se razišao prošle godine nakon pet godina braka. Momčilo je o voj temi jednom progovorio i kazao da su mu u preživljavanju ovog razdoblja najviše pomogli djeca, posao i prijatelji.

– Kad se to dogodilo, prvo sam pomislio da je smak svijeta. Međutim, kad sam razmislio, shvatio sam da je možda tako i bolje i tražio najbolje rješenje za djecu i po tome se ravnao. Nisam imao mnogo vremena za očajavanje. Danas se trudim misliti pozitivno i organizirati se što bolje mogu u novonastaloj situaciji. Teško je, promjena je ogromna, a djeca su sad na prvom mjestu – rekao je za srpsku Gloriju te otkrio da s djecom provodi onoliko vremena koliko mu obaveze dozvoljavaju.

– Najveće zadovoljstvo mi predstavlja boravak na Cetinju kod roditelja i na moru. Tamo sam shvatio koliko Maša ima energije i često se pitao koliko može da trči i skače. Moja mama Nada i tata Duško kažu mi da je ista ja, da sam i sam bio takav, ako ne i gori - rekao je tada.

VIDEO Preminula je Shannen Doherty