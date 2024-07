Kći Harisa Džinovića iznenadila priznanjem, obmanjuje javnost: 'Volim lagati, a prije dvije godine...'

Kći jednog od najpopularnijih bosanskohercegovačkih pjevača Harisa Džinovića, Đina Džinović na društvenoj mreži Instagram svakodnevno objavljuje zanimljive trenutke iz života. Naime, ova 20-godišnjakinja često dijeli trenutke s luksuznih putovanja, a sada je objavila i nekoliko videa iz teretane te je pokazala svoju zavidnu figuru.

- Na TikToku radim sve i ništa. Radim neke vlogove, jako sam aktivna kada su moji pratitelji u pitanju, pričam s njima, odgovaram na njihova pitanja, zanima ih izgled i prehrana. Ja sam i pokazala i neke svoje fotografije i videa iz prošlosti, kada sam bila kao loptica, katastrofa, do prije možda dvije godine. I prije godinu dana, u odnosu na to kako izgledam sada, to su dvije različite osobe - istaknula je Đina Džinović, prenosi Blic.

- Često me pitaju za savjete, koje vježbe radim, iako je, doduše, više ne treniram. Malo volim i lagati i da dalje treniram. Kažem da ponekad treniram, jednom nedjeljno radim neke vježbe, ali ništa specijalno - dodala je Đina ranije u emisiji "Praktična žena". Mlada brineta je istaknula kako se ranije i suočavala s problemima akni na licu, koji zapravo muči mnoge tinejdžere. - Imala sam katastrofa problem s licem, ali sam puno radila na tome. To je bio i pubertet. Sada imam čisto lice i pokušavam objasniti djevojkama da je to sve normalno, da imaju bubuljice. Jednom sam objavila fotografiju bez ikakvih filtera i usporedila je s jednom koju sam fotošopirala, a i kada ih ne bi uređivala dobivala sam pozitivne reakcije publike, što me doista šokiralo. Ipak, drago mi je - objasnila je Harisova kćer koja se našla u fokusu medija zato što su joj se roditelji čak nakon više od dvadeset godina braka razveli.

FOTO Pogledajte kako Đina Džinović trenira u teretani

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Đina Džinović, starija kći poznatog folk pjevača Harisa Džinovića i dizajnerice Meline Džinović plijeni veliku pažnju na društvenim mrežama. Kako su domaći mediji o njima već izvještavali, Đina je prvotno bila u odličnim odnosima s majkom Melinom te ju je navodno posjećivala u njezinu novom domu na Novom Beogradu. Kako su srpski mediji u nekoliko navrata pisali, navodno su njihovi odnosi zahladnjeli te je majku otpratila s društvenih mreža, a o čemu se također pisalo.

Majka i kći su nakon toga izgladile odnose te je Đina majku Melinu ponosno zapratila na društvenoj mreži Instagram, a mlada Đinović je pokazala što njezin brat i ona rade u vili iz koje je njihova majka odselila. Đina je snimila mlađeg brata Kana kako se igra s njihovim kućim ljubimcem, psićem pomerancem, a na snimci je uhvatila i dijelove obiteljskog doma, a koji definitivno izgleda impresivno. Dvadesetogodišnja Đina i godinu mlađi Kan uživaju u raskošnoj vili na Senjaku, dok su njihovi roditelji donedavno vodili takozvani medijski rat.

Osim toga, nedavno je Haris Džinović gostovao na srpskoj televiziji Blic u emisiji "Scena", a novinarku je ugostio u svojoj luksuznoj vili na Senjaku te otvorio dušu o razvodu, otkrio je niz intimnih detalja o kojima dosad nije javno govorio. - Da je ona imala interes sačuvati brak, vjerujem da bi ga i sačuvala. Bio sam raspoložen da zauvijek živimo zajedno. Kao što kaže matičar, ostanite vjerni dok vas smrt ne rastavi i tako dalje. Držao sam se zaista toga, ne samo zato što je on to rekao, nego što sam ja takav čovjek. Meni je dovoljna bila jedna žena - iskreno je priznao Haris Džinović koji je javno "prozivao" bivšu suprugu Melinu, a s kojom ima dvoje djece.

Foto: Instagram

- Kajete li se što ništa niste napravili - upitala ga je novinarka, a on joj je odgovorio: - Ne, jer je druga strana bila nespremna i nevoljna popričati. To me je razočaralo i zato mi je lakše bilo. Ako se netko ne bori, što će se boriti druga strana. Nije mi padalo na pamet da je vučem za rukava - ispričao je Haris Džinović, a potom ga je upitala osjeća li se nakon svega iskorišteno.

- To može netko sa strane reći, ali možda mogu i ja, na izvjestan način. Bilo je tu iskorištavanja emotivnog, materijalnog, društvenog, kako god želite. Nezahvalnost me je najviše boljela. Ako netko misli da je zahvalnost samo da kaže : "Hvala ti ljubavi", to ipak moraš pokazati i nekim djelima. Ne mora sada u ekvivalentu, ako torbica košta 5.000 eura, da sada one meni vrati poklonom iste vrijednosti. Možemo popiti i kavu, da kažeš: "Ja ću platiti", a to je meni sasvim dovoljno. Međutim, nije se ni to događalo, i tu sam onako bio baš vrlo iznenađen - priznao je pjevač Haris Džinović. - Nisam žalio niti jednog eura, nego sam ja davao samo više, kao američki Fort Know zlatna rezerva - dodao je.

VIDEO: Preminula je Shannen Doherty, glumica (53) najpoznatija po ulozi u seriji Beverly Hills