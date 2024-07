Američko-čileanska zvijezda uzbudljive biografije u "Gladijatoru"

Nakon gotovo 25 godina, stiže nastavak megahita "Gladiator", a redatelj Ridley Scott vraća legendarnu priču na filmska platna. Premda, neobično je zamisliti drugačiju od one koju je savršeno donio Russell Crowe u prvom dijelu, koji mu je donio Oscara za najboljeg glumca, kao i onog za najbolji film. Upravo stoga, očekivanja su golema. No, kada su prije nekoliko dana, početkom srpnja, objavljene prve fotografije sa seta koje prikazuju impresivne borbe u tradicionalnim gladijatorskim oklopima, kada je ujedno i otkrivena zvjezdana glumačka postava, sva je prilika da stiže još jedan filmski spektakl koji bi ta očekivanja mogao i nadmašiti.

Ovaj će put naslovnu ulogu nositi irski glumac Paul Mescal koji će utjeloviti Luciusa Verusa, sina vladara Luciusa Verusa i bivšeg nasljednika Carstva. Nakon što je proteklih 15 godina živio miran život u Numidiji sa suprugom i djecom, zarobe ga rimski vojnici predviđeni Marcusom Acaciusem koga je utjelovio američko-čileanski glumac Pedro Pascal.

Riječ je o, trenutačno, jednom od najtraženijih glumaca zahvaljujući zapaženim ulogama u serijama i filmovima koji redom postaju hitovi. A baš poput nekog scenarija od kojeg bi nastao hit film, tako se može opisati život ovog 49-godišnjaka koji je daleko dogurao od odrastanja u rodnom Čileu. Prije no što se proslavio, preživio je, naime, pravi pakao.

Punim imenom José Pedro Balmaceda Pascal, glumac je 1975. godine rođen u glavnom gradu Čilea, Santiagu. Njegovi roditelji, majka psihologinja i otac ginekolog, morali su pobjeći od režima diktatora Pinocheta čiji su bili oštri protivnici.

- Bili su liberali, podupirali su Allendea u vrijeme kada je Čileom vladala vojna diktatura. Sudjelovali su u pokretu otpora i bili su protiv zločina nad ljudima koji su počinjeni u tom opasnom vremenu. Oni koji bi izrazili svoje mišljenje, nestajali bi i oni su pomagali ljudima koji su bili u opasnosti - opisao je glumac prije nekoliko godina.

Budući da je Pedrova majka Verónica Pascal bila i rodbinski povezana s ubijenim Allendeom, Pinochet ju je stavio na crnu listu i stalno je bila pod policijskom paskom. Njezin suprug, dr. José Balmaceda, jednom je pomogao nekom ranjenom disidentu iako je znao da zbog toga stavlja glavu u torbu. Naknadno su tog disidenta uhitili i neljudski mučili, tako da je pred isljednicima izlanuo i ime dobrog doktora. "Po mog su oca došli u bolnicu gdje je radio", pripovijedao je Pedro. "Iskrao se kroz stražnja vrata i otrčao po moju majku, a njegova je sestra mene i moju mlađu sestru sakrila u svojoj kući. Moji su roditelji shvatili da im jedino preostaje pritajiti se i pobjeći."

Vrebajući trenutak smjene straže, José i Verónica preskočili su zid venezuelanskog veleposlanstva, gdje su proveli sljedećih šest mjeseci. Čim se ukazala prilika, doveli su i djecu te na koncu pobjegli iz zemlje. Poslije kraćeg zadržavanja u Danskoj, skrasili su se u teksaškom gradu San Antoniju. Pedrov otac, specijaliziran za liječenje neplodnosti, otvorio je s dvojicom kolega kliniku gdje je razvio inovativne tretmane i stekao reputaciju svjetskog autoriteta za to područje. Dobro mu je išlo sve dok se 1995. nije otkrilo da je umiješan u skandal s nelegalnom zamjenom zamrznutih jajašca i embrija, a ujedno se otkrilo da je utajio milijun dolara poreza. Od sudskog je progona utekao natrag u Čile, i sa sobom poveo suprugu Verónicu i dvoje od njihovo četvero djece, dok su Pedro i njegov brat Lucas ostali u Americi. Joséa su 2001. uhitili na aerodromu u Buenos Airesu i prijetilo mu je izručenje SAD-u, no i tada je uspio pobjeći. Prije dvije godine se navodno nagodio da će napokon platiti sve što je ostao dužan američkim poreznicima.

Po uzoru na oca, strastvenog filmofila, i Pedro se rano zagrijao za filmsku umjetnost, poglavito glumu, a i majka ga je ohrabrivala da krene tim smjerom. Premda se u djetinjstvu natjecateljski bavio plivanjem, pažnju od bazena naposljetku mu je odvukla gluma. Pridružio se dramskoj grupi, a ljubav prema "sedmoj umjetnosti" odvela ga je na studij na Orange County School of the Arts u Kaliforniji nakon čega je preselio u New York gdje je diplomirao na Tisch School of the Arts.

U američkim se televizijskim produkcijama prvi put pojavljuje 1999., kad je još nosio očevo prezime Balmaceda. Kasnije te godine Verónica Pascal izvršila je samoubojstvo, a sin joj je odao počast tako što je uzeo njezino prezime. "Bila je ljubav mog života, svakog dana mislim na nju. Budući da se ne molim, ne mogu reći da osjećam njezinu prisutnost, ali živim za nju iako je više nema. Izgubiti najvažniju osobu u životu, otkriti da je tako nešto moguće, da se ono od čega najviše strahuješ može dogoditi, to me je zauvijek obilježilo", izjavio je.

Glumac upravo njoj pripisuje zasluge za današnju slavu, ali ona nikada nije vidjela njegov uspjeh. "Uvijek mi je pružala nevjerojatnu podršku. Uvijek sam osjećao da ona zna nešto što ja nisam znao. Moj uspjeh ne bi stvarno bio moguć bez nje", rekao je Pedro za People 2020. godine.

Također je otkrio da je prezime promijenio i zato što su se ljudi mučili oko njegova izgovora. "Amerikanci su teško izgovarali Balmaceda. Iscrpljivalo me to", rekao je za Variety. Nakon majčine smrti Pedru je trebalo dosta dugo da se pribere, no ipak nije digao ruke od karijere. Neko vrijeme razmišljao je da ime promijeni u Alexander jer stalno su ga zapitkivali kako to da se zove Pedro, a izgleda kao bijelac. Premda se facom i tenom nije uklapao u rasne stereotipe, ipak su mu stalno nudili klišeizirane uloge latinoameričkih gangstera i dilera.

Karijeru je otpočeo nižući manje uloge u serijama kao što su "Buffy the Vampire Slayer", "The Good Wife", "Homeland", "The Mentalist" i "Graceland". Zapaženije uloge u filmovima i serijama ostvario je tek u svojim četrdesetima. Prvu pravu priliku dobio je ulaskom u ekipu serije "Igra prijestolja", gdje u četvrtoj sezoni igra ulogu Oberyna Martella, vještog i poprilično ubojitog ratnika, ali i temperamentnog i promiskuitetnog princa nadimka the Red Viper. I sam Pascal priznao je da je bio u ekstazi kada je, kao veliki obožavatelj kultne serije, u njoj dobio ulogu. Zanimljivo, na audiciju za ulogu princa Oberyna Martella poslao je snimku napravljenu mobitelom. "To je zapravo bio selfie, i to vrlo amaterski snimljen, ali gluma je bila intenzivna, uvjerljiva i perfektna", prisjetio se David Benioff, sukreator "Igre prijestolja".

Premda je u planetarno poznatoj i uspješnoj seriji odigrao malu ulogu, postao je miljenik publike, a svoje scene snimao je u Dubrovniku, kamo se vratio i 2020. na snimanje filma "Nepodnošljiva težina golemog talenta". "Za mene je to bio nevjerojatan povratak na mjesto gdje sam doživio jedno od najboljih iskustava u životu. Dubrovnik je i jedno od najljepših mjesta koje sam ikada posjetio, ondje sam radio na seriji koju obožavam s divnim kolegama. Bilo je kao san. Kada smo došli, prošetao sam, sjedio na lokaciji gdje smo snimali i shvatio: pa ovdje je sve počelo - rekao je za GQ. U spomenutom filmu "Nepodnošljiva težina golemog talenta" radio je s glumačkim uzorom Nicolasom Cageom čiji je fan od mladosti. "Bio mi je glumački partner, nije li to baš cool", uzbuđeno je opisao Čileanac.

U filmu "Wonder Woman 1984", s Gal Gadot u glavnoj ulozi, Pascal igra rolu nemilosrdnog zlikovca Maxwella Lorda. Sam glumac rekao je kako njegov lik sjajno utjelovljuje pohlepu 80-ih godina. Status zvijezde u usponu ojačao je ulogom lovca na ucjene Dina Djarina u Star Wars serijalu "The Mandalorian", no iako igra jednog od najvažnijih likova, rijetko je tko u ovoj seriji zapazio Pedra zbog kostimografije koja mu sakriva lice.

U Netflixovu seriju "Narcos" ušao je kao rezervni igrač s klupe, no brzo je pokazao da je uloga Javiera Peñe kao stvorena za njega. Pedro ovdje utjelovljuje lik američkog DEA agenta u misiji da stane na kraj zloglasnom kolumbijskom narkobosu Escobaru i njegovom mafijaškom kartelu Medellín.

No, tek na krilima serije "The Last Of Us" Pedro Pascal napokon je prešao magičnu granicu što dobre glumce dijeli od globalnih zvijezda. HBO se upustio u adaptaciju jedne od najboljih igara u povijesti i odradio vrhunski posao, pa tako i ovaj glumac. U hit seriji, adaptaciji popularne video igre, Pedro Pascal utjelovljuje link Joela Millera koji, nakon što je globalna pandemija uništila civilizaciju, kreće u misiju spašavanja svijeta te preuzima ulogu zaštitnika 14-godišnje djevojčice koja bi mogla biti posljednja šansa za spas čovječanstva.

Iznenađujući val pedromanije potaknuo je živo zanimanje za glumca koji izgleda kao "Orlando Bloom lopatom spljoštenog lica", kako je to slikovito opisao neki njegov obožavatelj. Koga ljubi, ima li djece, kako živi, kakav mu je karakter, za što se zalaže… o tim i sličnim pitanjima naveliko se razglaba na društvenim mrežama. "Mene podsjeća na Harrisona Forda: zabavan je, human i vrlo topao čovjek", opisuje ga redatelj Robert Rodriguez, koji je s Pascalom radio u nekoliko serija i filmova.

Nakon što se internetska zajednica usprotivila ideji da James Franco glumi kubanskog revolucionara Fidela Castra u nadolazećem filmu, među svim pritužbama neki obožavatelji smislili su alternativu kontroverznom glumcu. Mnogi filmofili na Twitteru su brzo istaknuli da Pedro Pascal iz "Mandaloriana" izgleda slično bivšem kubanskom vođi. "Je li Pedro Pascal bio nedostupan? Iako nije Kubanac, ima puno više smisla na svim razinama. Također je u rodu s Allendeom, čovjekom kojeg je Fidel Castro duboko cijenio i podržano", pisalo se po društvenim mrežama. Iako Pascal nije Kubanac, ipak je južnoameričkog podrijetla i obožavatelji smatraju da je to barem korak naprijed u usporedbi s Francom.

Inače, Pedro Pascal nije religiozan, otvoreno zastupa lijeve ideje i prije tri godine je na čileanskim predsjedničkim izborima javno podržao kandidata hrvatskog podrijetla Gabriela Borica. "Presretan sam zbog toga što se sada događa u Čileu", izjavio je nakon Boriceve pobjede. Osobito se zalaže za prava LGBTQ+ zajednice jer transrodnu osobu ima i u obitelji: to je njegova mlađa sestra Lux, također glumica i aktivistica. Tridesetogodišnja Lux, rođena kao Lucas Balmaceda, kaže da su joj je bratova podrška i razumijevanje bili ključni u procesu tranzicije dovršene prije dvije godine.

Zbog projekata u kojima je sudjelovao Pedro je postao velika zvijezda, a sa slavom su došli i brojni profili koje na društvenim mrežama otvaraju njegovi obožavatelji. Priznaje da u tome uživa i prati ih, a najdraži mu je profil Pedro Pascal Fan Account. I oni, kako i mediji, nagađaju koga ljubi ovaj zgodni latino muškarac jer Pedrov ljubavni status prilično je neproziran. Zna se da je bio u vezi s kolegicom Marijom Dizzia, poznatom po ulozi u hit seriji "Narančasta je nova crna", što je ujedno i njegova jedina potvrđena veza. Bili su zajedno 90-ih, a spojila ih je serija "Zakon i red". Sve ostalo su nagađanja, a bilo ih je dosta.

Povezivalo ga se s glumicama Lenom Headey i Robin Tunney, ali o tim romansama nikada nije htio govoriti. S Lenom Headey se zbližio na snimanju serije "Igra prijestolja" pa se tijekom 2014. navelike pričalo o njihovoj vezi, navodno su bili i zaručeni, a neki mediji su pisali da su snimljeni zajedno kako idu u kupnju zaručničkog prstena. "Lena mi je jedna od najdražih ljudi. Ona je tako duhovita i tako pametna, tako dobra osoba, dobra prijateljica i dobra majka. Mislim da se svi na tom setu i svatko tko dođe u kontakt s njom odmah zaljubi", rekao je Pascal. Kasnije se šuškalo i da očekuju skupa dijete, no glumica je to negirala. Objasnila da nema ništa između njih, a dijete je dobila s redateljem Danom Cadanom.

Neki mediji išli su toliko daleko da su Pedra povezivali sa Sarah Paulson koja je lezbijka te je od 2015. u vezi sa zvijezdom serije "Dva i pol muškarca", Holland Taylor. Oni su zapravo odlični prijatelji niz godina, a upoznali su se dok su bili tinejdžeri i tada su oboje krenuli ostvarivati svoj san o glumačkoj karijeri. Upoznali su se u rujnu 1993., nekoliko dana nakon što se preselio u New York gdje je studirao na Umjetničkoj školi Tisch.

No, nijedna od spomenutih dama, barem koliko je poznato, još uvijek nije zarobila njegovo srce, stoga i danas uživa status jednog od najpoznatijih i najpoželjnijih filmskih neženja. Možda mu se posreći nakon možda i najveće uloge u njegovom opusu. "Gladiator 2" debitirat će 22. studenog ove godine, a Pedrova vojska fanova, i ne samo oni, jedva čekaju vidjeti nastavak jednog od filmova koji je obilježio ovu dekadu filmske industrije.

