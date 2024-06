Mnogi su "glumili" Jima Morissona, ali samo ga je Ian Astbury zamijenio u Doorsima

Na britanske The Cult domaća publika čekala je dugo, sve do 2009. kad su prvi put stigli u Zagreb i u Domu sportova održali svoj najbolji koncert kod nas. Već i podatak da su tada nastupili u maloj dvorani, koja je bila prekrcana s više od četiri tisuće ljudi, govori da organizator nije bio siguran koliko će publike doći. Od tada su The Cult dolazili redovito, pa i lani na Šalatu, a ovoga ljeta trebali bi se ukazati na opatijskoj Ljetnoj pozornici 25. srpnja.

Iako nikada nisu dosegli usporedivo fanatično sljedbeništvo prvaka novog metala osamdesetih poput Iron Maiden ili kasnije Metallice, The Cult su uz pristojnu količinu publike odigrali važnu ulogu unutar procvata hard-rock žanra u osamdesetima. Predvođeni pjevačem Ianom Astburyem i gitaristom Billyjem Duffyjem, od sredine osamdesetih godina stabilizirali su se kao pouzdana atrakcija koja je staromodnim izrazom, temeljenim na gitarističkom rifu i čvrstoj ritam sekciji, stekla publiku prethodno iznerviranu sirupastim djelovanjem pop-glazbe osamdesetih.

To prvo i najvažnije razdoblje rada grupe obuhvaćeno je DVD izdanjem "Pure Cult - Anthology 1984-1995" koje sadrži sve videospotove grupe, njih 19, koji u retrospektivi svjedoče da su na terenu jezgrovitih singleova poput "She Sells Sanctuary", "Rain" ili "Love Removal Machine", The Cult bili papreno energični i efektni. Unutar ponude koja je sakupila sve singleove Culta u videospotovskom formatu, televizijske i koncertne izvedbe "Spiritwalker", "Go West" i "Sun King", pokazuje se kako je to izgledalo na pozornici tada. Da ništa više nisu napravili kasnije - ili, bolje rečeno, usprkos svega što su napravili kasnije - to prvo razdoblje grupe ono je što i danas dovodi publiku na njihove koncerte i sadrži sve bitne pjesme.

Nije tajna da su The Cult bili izuzetno uigrana sviračka mašina, što su i danas, a prednji čovjek Ian Astbury upravo se radom na pozornici izborio da "glumi" Jima Morrisona u nakratko reformiranim The Doorsima, u koje su ga 2002. pozvali Ray Manzarek i Robbie Krieger (iduće godine u Londonu Astbury je nastupio s preživjelim članovima legendarnih MC5). Bila je to posebna epizoda koja je možebitno iznervirala sve poklonike Doorsa, pa i mene tada, dok dosta godina kasnije nisam shvatio razloge. Prije tog prvog zagrebačkog nastupa 2009. zapazio sam sjajan, promišljen intervju Iana Astburyja na HTV-u. Nisam ih pratio nekoliko dekada, ali tada me Astbury u zrelim godinama, "zarastao" u bradu, promišljenim i pametnim izjavama - ne samo o glazbi, nego o umjetnosti, životu i novim trendovima u društvu - zaintrigirao intelektualnim konstrukcijama koje, površno prateći njihov rad, nisam povezivao s The Cultom. S bradom frapantno sličan Jimu Morrisonu, tada mi je sinulo zašto je godinama prije toga uopće pozvan u Doorse. Dakako, prvenstveno zbog glasa, ali ovaj odličan intervju potvrdio je da je Astbury puno sofisticiraniji i promišljeniji lik od onoga što sam mislio o njemu.

Ono što mi je ranije izdaleka izgledalo kao čisto "bogohuljenje" u vezi obnavljanja Doorsa, odjednom je dobilo potpuniji kontekst, a odličan koncert u prekrcanom Domu sportova oduševio je publiku koja je bila daleko manje skeptična od mene. Isto su ponovili kada su prvi put gostovali na Šalati 2017. The Cult su u osamdesetim godinama uz podršku medija i publike, a prije svega serijom uspješnih albuma i poznatom čvrstom svirkom, odigrali važnu ulogu u procvatu i uspjehu novog vala hard-rock žanra.

Dvadesetak velikih hitova s početka karijere nastavili su sa "Fire Woman", "Spiritwalker", "Go West", "Sun King" i drugima i pokazali se najtrajnijim artiklom iz vremena britanskog povratka rocku osamdesetih koji i danas, očito, puni dvorane. Prije zadnjeg dolaska u Zagreb predstavili su videospot za pjesmu "Vendetta X" i treći sing sa zadnjeg albuma "Under the Midnight Sun" iz 2022., još jedan dokaz Astburyjevih vokalnih sposobnosti, ali i pjesmu koja razglaba o temama mističnosti i začudnosti svijeta oko nas.

Ta tema provlačila se kroz zadnji album i opet podupirala Astburyjeve navode iz spomenutog televizijskog intervjua. Da su The Cult promišljali s kime surađuju, govorio je i podatak da su na videospotu radili s redateljem Juanom Azulayem, poznatom po suradnji s legendarnim post-rock bendom Sigur Ros koji je lani također gostovao kod nas na dva koncerta na šibenskoj tvrđavi Sv. Mihovil.

The Cult su osnovani 1983., ali su prije točno 40 godina, 1984. objavili prvi album "Dreamtime", pa zapravo ovogodišnjim dolaskom u Opatiju 25. srpnja slave važnu okruglu godišnjicu turnejom "8424". Tada su u samo nekoliko sezona postali svjetski poznati sastav predvođen Ianom Astburyjem, jednom od najprepoznatljivijih figura rock glazbe osamdesetih. Prva četiri albuma zacementirala su njihove pozicije u glazbenim enciklopedijama, a njihove pjesme status među publikom. Glavnu ulogu u njihovu izričaju odigrao je netipičan spoj ranih osamdesetih, u kojem su se družili post punk-goth oplemenjen duhovima Doorsa, Led Zeppelina i AC/DC, te misticizam američkih Indijanaca koji je prisutan kao stalna Astburyjeva inspiracija u tekstovima.

Prvi album "Dreamtime" gurnuo ih je u uspješnu orbitu na tržištu Velike Britanije, u vrijeme dok su na top-ljestvicama carovali synth-pop i novi romantizam, a The Cult su se s druge, nimalo moderne žanrovske strane za svoje mjesto borili električnim gitarama i čvrstom ritam-sekcijom, nudeći klasični rock svima kojima je nedostajao. Još jači proboj uslijedio je iduće godine albumom "Love", jednim od klasičnih uradaka britanske rock-glazbe sredine osamdesetih, sa singlovima "She Sells Sanctuary" i "Rain", čime je priča o The Cult dobila najveće ubrzanje. Treći album "Electric" nastavio je uspješan niz i doveo do proboja na američko tržište gdje je stigao i do top-40 ljestvice, uz jake singl-hitove "Love Removal Machine! i "Lil' Devil". Uslijedio je trijumfalni album "Sonic Temple" sa singlovima "Fire Woman" i "Sweet Soul Sister" s kojima je u SAD-u završio na popisima desetak najboljih albuma te godine.

Nakon objave albuma "Ceremony" i prve kompilacije hitova The Cult su se privremeno razišli, da bi iduća faza karijere koja traje do danas započela 2001. albumom "Beyond Good and Evil", nakon kojeg u redovitim razmacima objavljuju "Born into This", "Choice of Weapon", "The Hidden City" i spomenuti, najnoviji "Under the Midnight Sun". Kad su 2009. prvi put došli u Zagreb, točno na obljetnicu četvrt stoljeća karijere, već su se dva puta razišli i ponovno okupili. Zadnjih petnaest godina rade redovito, a grupu i dalje drži suradnja dvaju glavnih autora, pjevača Iana Astburyja - poznatog po indijanskoj bandani oko glave, koju nije nosio u tom razdoblju kad je zarastao u bradu podsjećao na Jima Morrisona - i gitarista Billyja Duffyja.

Kad su izvorni gothic post-punk zamijenili hard rockom najprodavanijeg albuma "Love", koji su na turneji "Love-Live" s kojom su stigli u Zagreb 2009. izvodili u cijelosti - budućnost je za njih počela. U karijeri dugoj četiri desetljeća prodali su milijune albuma i osvojili brojne međunarodne i američke zlatne i platinaste ploče. Ian Astbury i Billy Duffy objavili su 11 studijskih albuma tijekom karijere Culta. Nazivani i "Šamanski gotici", The Cult imaju istaknuto mjesto u povijesti zbog korištenja post-punka, hard rocka i utjecaja na brojne bendove različitih žanrova, u vremenu kada, ponovimo, osamdesetih godina gitaristička rock glazba mnogima nije bila prvi izbor.

Od formirajućih godina Billyja Duffyja u manchesterskom undergroundu, do projekta "Gathering of the Tribes" Iana Astburyja - radilo se o dvodnevnom kalifornijskom festivalu glazbe i kulture 1990. u organizaciji Astburyja i legendarnog američkog promotora Billa Grahama, koji se smatra pretečom kasnijeg festivala Lollapalooza - ovaj dvojac s The Cult ostavio je jasan trag na suvremenu rock glazbu, trag koji, kakao vidimo, i danas ima puno poklonika.

Krajem 2023. Astbury i Duffy ponovno su reformirali zanimljivu ranu postavu Death Cult za par koncertnih nastupa, uključujući jedan američki datum u The Theatre at The Ace Hotel u Los Angelesu, te ograničen broj britanskih datuma, uključujući rasprodane koncerte u londonskom Brixton Electricu. Početkom 2024., gostovali su u poznatoj američkoj radijskoj emisiji "The Howard Stern Show" i započeli seriju reizdanja kataloga starih albuma na vinilu.

Slavljenička turneja "8424" sastoji se od 29 koncerata, započinje 11. srpnja u Sevilli, a osim Opatije 25. srpnja, The Cult će posjetiti Španjolsku, Portugal, Češku, Irsku, Austriju, Italiju, Švicarsku, Poljsku, Njemačku, Švedsku, Nizozemsku, Dansku i Veliku Britaniju.

