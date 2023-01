Mirna Maras pokazala je što će učiniti sa zadnjim kunama: 'Kakav kolekcionar'

Voditeljica Mirna Maras (43) na svojem je Instagram storyju otkrila što će učiniti sa zadnjim novčanicama kune. Naime, Mirna je pokazala kako će ih spremiti za uspomenu, a otkrila je i da već ima pravu malu kolekciju. Voditeljica je pokazala kako će novčanicama nekih starijih valuta koje čuva sada dodati i one od 50, 20 i 10 kuna.

- Ja ću si kunice ove, i medeka naravno, spremiti za uspomenu, a gledajte što imam spremljeno od prije ohoho godina. Ovo sam ja sačuvala, ne znam koje godine je to bilo... Sjeća li se netko ovoga? - pitala je te pozvala sina kako bi mu pokazala.

- I tako... Sada u ovu kutijicu, ima tu i sitnih, idu i naše drage kunice za uspomenu. Tko se sjeća ovoga svega? Ne znam ni ja što je sve - dodala je te uz opis uz emotikone smijeha napisala: 'Kakav kolekcionar'.

Nakon sat vremena objavila je još jedan kratki video u kojem je odgovorila na neka pitanja svojih pratitelja.

- Jao koliko poruka sam ja dobila nakon objave ovih starih novčanica koje sam sačuvala. Najviše je pitanja gdje su hrvatski dinari? E njih nisam nažalost sačuvala, pa da ne napravim istu grešku, kune su odmah išle u tu kutijicu. Vezano za ove stare, stare novce, nisam ja baš toliko stara. Moja mama je ustvari to sačuvala i htjela se u nekom trenutku, u nekoj selidbi ako se dobro sjećam, toga riješiti, no ja sam rekla da ću ja to sačuvati i baš mi je sad drago zbog toga - rekla je.

Inače, voditeljica je često aktivna na društvenim mrežama, a na Instagramu je prati skoro 40.000 ljudi s kojima dijeli različite događaje iz svog privatnog i poslovnog života.

VIDEO Procurili novi detalji: Veza Ronalda i Georgine je predstava zbog visokih ugovora i lagodnog života