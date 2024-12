Milena o iskricama između nje i Darka: 'Iskoristili smo vrijeme za upoznavanje'

Milena i Darko zbližili su se tijekom noćnog razgovora, a on se odvažio i pitao je pred Anamarijom i Ivom da mu da šansu da je bolje upozna. Ona je na to pristala. "U roku 24 sata se izmijenilo sve", rekla je Milena. Milena je za RTL.hr komentirala svoj odnos s Darkom i Ivom.

- Samim dolaskom na okupljanje u Istru počeli smo razgovore o životu (Darkovom u Nizozemskoj i mojim u Njemačkoj), Darko i ja htjeli smo te razgovore nastaviti i upoznavanje te je džentlmenski to i rekao pred Anamarijom i Ivom. Znajući da Ivo i ja nismo kliknuli, a ni Anamarija i Darko, odlučili smo iskoristiti vrijeme u Istri za upoznavanje, kazala je Milena i komentirala Anamarijinu ljubomoru.

- Anamarija se udaljila od Darka, a ljubomora je bila zezanje... Mislim da joj nije zasmetalo jer je donijela svoju konačnu odluku, rekla je Milena i komentirala Ivinu zabrinutost, jer izgleda da želi novu šansu.

- Ivo i ja smo riješili naš odnos na romantičnom putovanju i osim obostranog poštivanja, nije se odnos dalje razvijao, a što je mislio, to ja ne znam..., rekla je.

Podsjetimo, nakon romantičnih putovanja stiglo je vrijeme da se parovi okupe na zajedničkom druženju u Istri i provedu nekoliko dana skupa. Dame su imale svoja očekivanja dok su nestrpljivo čekale farmere. Toni i Valentina otkrili su da su i dalje skupa, a ona mu je opet zamjerila što joj nije donio neko cvijeće. „Želim se što prije preseliti jer ne mogu tu daljinu... Ili on k meni ili ja kod njega! Još uvijek sam ljubomorna čim nismo zajedno“, otkrila je Valentina.

Ilija i Ruža ostali su prijatelji, no on je i dalje tražio svaku priliku da je poljubi. „Volio bih se da smo se više zbližili. Ne odustajem nikad“, priznao je. „Ja to njemu dopustim kao prijateljica, a ne kao buduća žena ili ljubavnica“, objasnila je Ruža. Anamarija je Darku pripremila vrlo hladan i nezainteresiran doček: „Ja sam si mislila da će možda neku drugu uzeti.“ Tatjana i Željko i dalje su ludo zaljubljeni i planiraju svadbu, a svoju sreću nisu skrivali ni pred drugima. Tatjana je otkrila da se preselila kod njega. Antonija i Zlatko čuju se povremeno, no bilo im je drago što vide jedno drugo. Farmer je bio optimističan da će se u Istri još više zbližiti.

I Milena i Ivo ostali su prijatelji, no on je priznao da mu je i dalje jako draga. Ipak, pred voditeljicom Anitom Martinović bili su vrlo tajnoviti o svome odnosu. „Nije to još sve definitivno završeno... Nije još izdefinirano, ne odustajem od krajnjeg cilja“, poručio je.

„Ja sam bila gledateljica tih njegovih afera, afere s Tamarom, pa je onda davao lažne nade Katici“, Milena je i dalje bila čvrsta.

Kao šećer na kraju, Ivica je došao po svoju Ilonu: „Čujemo se često, pričamo o svemu. Ona je jedna iskrena i dobra cura. Sad je status quo, vidjet ćemo što će nam život dalje donijeti.“ „U ljubavnom smislu, to s moje strane više nije moguće. Imala sam iskreno neke nade, ali da se nisu izdogađale neke stvari“, dodala je Ilona.

Milena i Anamarija osamile su se i komentirale Darka. Milena je otkrila da ga dosad nije imala prilike bolje doživjeti, no čini joj se kao čovjek na mjestu. „Mislim da mu se sviđa Milena... I jako mi je drago, samo ne bih htjela da bude povrijeđen“, kazala je Anamarija. Anita je okupila sve kandidate kako bi ispitala njihove dojmove i osjećaje. Zanimalo ju je i što se dogodilo s Ivicom i Ilonom nakon zaruka na koncertu Nede Ukraden. „Nije odgovor uopće bio kazan... U pravilu, nisam pristala... Sami čin taj prosidbe mi je bio šokantan, a kamoli još na pozornici pred toliko ljudi i pred Nedom Ukraden. Nisam se snašla“, otkrila je Ilona, „Ponudila sam mu prsten nazad, ali ga nije htio uzeti.“ „I dalje mislim da je ona moja osoba za cijeli život. I dalje bih je zaprosio. Vrijeme čini čuda, vrijeme liječi sve rane“, Ivica je priznao, „Čekat ću je, pa makar cijeli život!“

