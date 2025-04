Franjo kroz suze o obiteljskoj tragediji: 'Ne volim pričati o toj temi'

RTL-ov socijalni eksperiment "Brak na prvu" opasno se zahuktava, a parovi se sve bolje i bolje upoznaju. Tijekom ovoj tjedna u tome pomogli su im i eksperti s različitim zadacima, a jedan od njih bio je i s partnerom podijeliti neko svoje iskustvo. Franjo se tako odlučio u potpunosti otvoriti i podijeliti svoju najveću traumu, iako mu je o tome jako teško govoriti, jer je, kako kaže, osjetio potrebu da svoje iskustvo podijeli. Naime, Franjo je u pubertetskoj dobi ostao bez brata, pa je u svom pismu napisao: „Otad više nikad ništa nije bilo isto. Svaki gubitak je bolan i to te ili ojača ili oslabi, a ja sam oslabio i od onda živim u strahu i s time se jako teško nosim“, potpuno je iskren bio Franjo i dirnuo Kristinu te su oboje pustili suzu.

Kristina je pak govorila o radu na sebi: "Odrastajući sam shvatila da ništa ne pada s neba i da sve što želim, ako sama ne napravim, neće biti napravljeno. Mislim da sam zato postala toliko samostalna i neovisna i ne želim ni o kome ovisiti i želim da su sve odluke u mom životu samo moje - bile krive ili ispravne.“

Inače, šest parova već se dobro upoznalo te uselilo zajedno, a od ovog tjedna tu je i jedan novi par - Jeannette i Simon. Simon je djelatnik u turizmu, ima 58 godina, dolazi iz Zagreba, a od 2010. živi na Cresu. Bio je u braku, ima dvoje odrasle djece i kaže da u njegovu životu ima mjesta za novu partnericu. „Ja sam energična i ekstrovertna osoba koja voli izlaske, noćni život, kreativan i maštovit, volim biti u malo otvorenijem društvu“, za sebe kaže i otkriva četiri faktora koja su mu važna kod partnerice, a to su komunikacija, intelekt, izgled i razumijevanje. „To je za mene žena koja ima temperament, stav i svoje nešto“, dodaje.

Asistentica direktora Jeannette ima 52 godine, dolazi iz Bosne i Hercegovine, u Francuskoj živi od 2014. i kaže da nije oduševljena njihovim mentalitetom jer vjeruje da su muškarci iz naših krajeva otvoreniji u pristupu ženama. Bila je u braku iz kojeg ima dvoje djece i iskreno kaže da je shvatila kako je 23 godine živjela pogrešnim životom, no nije joj žao jer ju je to izgradilo u osobu kakva je danas. „Sad stvarno volim izlaziti, penjati se po liticama, voziti motor, auto, ludujem..., ne volim sjediti kod kuće“, kaže. Sreću je pronašla u drugom braku zbog kojeg je otišla u Francusku, no ponekad se putevi raziđu. „Ali se duše nađu i ostanu povezane i ponekad je prijateljstvo ono što nam najviše treba“, kaže Jeannette i nastavlja: „Nisam razočarana u ljubav i mogu sve ponovno ako mi se pruži prilika - hoću.“ A kad je pitate kakvog muža traži, spremno odgovara: „Nešto fantastično, nešto fanatično, nešto nesavršeno, nešto blesavo, nešto što ne postoji na zemlji. Da se spusti s neba za ovaj trenutak koji će se dogoditi.“