VIDEO Zaručili se zvijezde serije 'Kumovi', lijepa glumica pokazala je raskošni zaručnički prsten

Glumački par Jagoda Kumrić (32) i Konstantin Haag (29), koje gledatelji poznaju iz popularne serije 'Kumovi', objavio je radosnu vijest o zarukama. Par koji svoju vezu već godinama uspješno drži podalje od očiju javnosti, odlučio je ovaj poseban trenutak podijeliti sa svojim obožavateljima putem društvenih mreža.

Zaruke su se dogodile krajem srpnja u bajkovitom austrijskom gradiću Laxenburgu, poznatom po svojim dvorcima na jezeru i gotičkoj arhitekturi. Za ovu posebnu priliku, Jagoda je odabrala elegantnu bijelu haljinu, a na društvenim mrežama podijelila je video u kojem pokazuje jedinstveni zaručnički prsten sa zelenim dijamantom. Među brojnim čestitkama našle su se i one njihovih kolegica, Bojane Gregorić Vejzović i Ecije Ojdanić. "Sretno vam bilo", napisala je Ecija, dok je Bojana ostavila emotikone djeteline s četiri lista i srca.

Par se upoznao na setu serije "Kumovi", a njihova romansa postala je javna u jesen 2019. godine kada su ih fotografi uhvatili u romantičnoj šetnji zagrebačkom špicom. Iako zajedno glume u popularnoj seriji, uspješno balansiraju između privatnog i poslovnog života.

- Ne pričam o privatnom životu jer smatram da je to privatna stvar. Što se tiče medija, ja se volim koncentrirati na posao i glumu - izjavila je Jagoda za medije, dosljedno čuvajući privatnost svoje veze s Konstantinom.

Jagoda Kumrić, koju publika pamti i po ulozi u seriji "Larin izbor", uspješno kombinira glumačku karijeru s majčinstvom. Majka je šestogodišnje djevojčice Nastasje, čije je ime inspirirao lik iz ruskog klasika "Idiot". Glumica je otvoreno govorila o izazovima majčinstva u današnje vrijeme.

- Jako me promijenilo majčinstvo, negdje me 'utoplilo', postala sam puno tolerantnija. To je jedna vrsta ljubavi koju do tad nisam upoznala - podijelila je Jagoda u jednom od rijetkih intervjua o privatnom životu.

Mladi glumac Konstantin Haag, iako mlađi od svoje zaručnice, već je izgradio zapaženu karijeru na hrvatskoj glumačkoj sceni. Osim u "Kumovima", publika ga je mogla gledati u seriji "Drugo ime ljubavi", a uskoro ga očekujemo i u projektu "Balkanika 2".

Par trenutno zajedno nastupa u seriji "Kumovi", gdje njihova profesionalna kemija dodatno dobiva na autentičnosti zbog stvarne životne povezanosti. - Lagano, sasvim lagano, sve štima među nama - komentirala je Jagoda njihovu suradnju na setu.

Iako su zaruke označile novo poglavlje u njihovom odnosu, par ostaje vjeran svojoj odluci da privatni život zadrže što dalje od medijske pozornosti, fokusirajući se na svoje umjetničke karijere i zajedničku budućnost.

