Milanović progovorio o filmovima koji su ga obilježili, a zbog jednog je i markirao: 'Nisam starcima rekao da idem u kino'

Predsjednik Republike Zoran Milanović u na Trećem programu, u emisiji 69. Pulski filmski festival razgovarao je s filmskim kritičarem Daniel Rafaelić o svojoj filmofiliji. Zajedno su pretresli filmsku povijest s ovih prostora, razgovarali o suvremenoj metafilmskoj političkoj komunikaciji. Razgovor se odvio pored najljepše filmske pozornice u Hrvatskoj, u pulskoj Areni.

Nakon što su vidjeli sve filmove i upoznali autore koji su ih stvarali, prvi put jedan hrvatski predsjednik i povjesničar filma sjeli su pred kamere i razgovarali samo o filmovima. Predsjednik je govorio o filmovima koji su ga oblikovali, koje je volio i koje i danas gleda.

Foto: HTV / HRT

Razgovor su započeli predsjednikovim načinom političkih govora kojih je Rafaelić nazvao metafilmskim govorima te ga je upitao zašto toliko u svojim govorima spominje filmove.

- Možda je to i generacijski. Proveo sam puno vremena u kinu, u zagrebačkim kinima 70ih, 80ih koji su imali uniformirane redove stolaca sa jednobraznim skyjem i svi su smrdjeli na isti način. Romanija kino mi je bilo najdraže, gledao sam tamo svoj prvi film, Brucea Leeja u kojem je on imao sporednu ulogu. Imali su većinom drvene stolce i bilo je mišomora za potrovati toliko štakora.. - prisjetio se predsjednik.

U ona vremena, puno je filmova kasnilo u naša jugokina, ustvrdili su.

- Tek 90ih su filmovi počeli dolaziti u Jugoslaviju, 70ih i 80ih su filmovi trebali proći trijažu ideologije.. Nisam to tada tako gledao jer sam bio dijete, nisam to tako gledao stvarno. Ali mogao si vidjeti kod nas manje više sve - kazao je Milanović.

Filmovi koji su ga obilježili?

- Obilježio me taj prvi film, zbrisao sam iz škole da bih gledao, bio je vrući dan, a nisam starcima rekao da idem u kino. Pamtiš to tada sve, sjećam se tada prvog ulaza u kino. Bili su nekakvi gore plakati, '77 je to bilo.. 'Ružni, prljavi i zli' je tamo igrao, jedan od onih filmova.. beskrajno zabavan, a odvratan, fizički grozan.. - ispričao je.

Dotaknuli su se i filma 'Dan nezavisnosti' iz 1996. godine.

- 'Independence Day' je briljantna produkcija, ali priča je grbava, nije ni za pametnu djecu. Taj manirizam je nešto što je.. ja sam uvijek slušao zezanciju o tome. Nisam tad više bio tako mlad, a ostao sam paraliziran koliko je to dobro. I 'Bilo jednom u Americi', koji nitko u Americi nije gledao - kazao je i dodao: - A danas ne bih išao u kino ni da mogu, star sam, nije to više ta senzacija.

Rafaelić ga je zatim upitao, gledajući njegov politički život, koji trenutak bi bio vrijedan za snimiti film o njemu?

- Odlično pitanje! Ne znam, mislim da je moj politički život meni važan jer je jedini, ali je banalan u odnosu na neke ljude, nisam ja politički materijal, ni nitko u Hrvatskoj.. Rat čini personae dramatis. Nisam razmišljao o tome tko bi me mogao glumiti i da će netko snimati film o meni - iskreno je rekao predsjednik.

Kevin Spacey je glumio Tuđmana, Kolindu Grabar-Kitarović je glumila Nives Celzijus čini mi se u spotu..

- Da to je ono što je snimao Sedlar sada, gdje su mu odobrili da snima u Uredu predsjednika. Al to je sad nakon što je ovaj kao kompromitiran.. ali to je stvarno neprobavljiva stvar. Umjetnik je umjetnik, kao sportaš.. - kazao je o Spaceyju i dodao da to odvaja od privatnog života.

- Kakvog je sve ološa bilo među njima to je prestrašno, ali to ne znači da ti ljudi nemaju izražajnu čudesnost, moraš ih po tome odvojiti - kazao je.

Predsjednik je otkrio da voli i autorske filmove te da je i čitao

- Išli smo u Kinoteku dosta, sigurno me formirala i ona.. Čitali smo i tada ruske klasike, probao sam i sada, ali nije to sada toliko dobro. Tarkovskog sam gledao baš prije godinu dana opet.. Doma gledam puno filmove na tabletu recimo.. Ako nije kino dvorana, ta senzacija tona na AirBuds je dobra - otkrio je.

Otkrio je da je od jugoslavenskog filma volio Jutro od Puriša Đorđevića, te Zasedu od Živojina Pavlovića, a od hrvatskih jedino Rondo od Zvonimira Berkovića, ali kažem od tog vremena.. '66 i '67.. Imam dvije mame i dva tate, to je zgodan film. Ali Gruntovčani su produkcijski remek djelo. Nezamislivo dobro, bolje od Velog mista, iako mi je to referentno draže jer sam po ocu Dalmatinac - kazao je.

Rafaelić ga je potom upitao misli li da mlađe generacije doživljavaju ono što su oni kad su se formirali filmski.

- Ne, meni je stariji sin, pa i mlađi, klasičari su. Meni je izlazak u kino bio doživljaj, a oni ni ne idu u kino. Ne znam ni tko ide u kina - kazao je.

Što očekuje od hrvatskog filma?

- Drago mi je da je ovaj festival spašen. Uspio je stat na noge, dovode i Oskarovce drugu godinu za redom, što je jako važno. Nezgodno je to s tim nagradama.. Očito autorima jako puno znači, ali meni recimo ne znači to da je netko dobio Oscara. To mi nije dovoljan motiv za gledanje. Ali nekad je to bila referenca. Ali to ne znači da se to pokvarilo - kazao je.

Zaključno, Rafaelić ga je upitao je li mu itko na sastancima sa svjetskim šefovima država ikad predložio neke filmove, razgovara li se tamo o takvim stvarima ili samo o strateški važnim stvarima.

- Ustvari, ne mogu ja kao predsjednik ili premijer pričati o jako važnim strateškim stvarima jer je to 'above my paygrade'. Ali ljudi su štreberi, a to je dobro, volim štrebere. Ima par umjetnika, albanski premijer recimo je umjetnik, to je umjetnička obitelj. Ali inače ne, tu nema prijateljstava, tu imaš odnose.. Nevjerojatno je kako u tom svijetu ima briljantno obrazovanih ljudi i poluidiota. I to na čelu država koje nisu bez veze, poluidioti.. - zaključio je predsjednik.

