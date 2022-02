Mia Dimšić nakon pobjede: Moram priznati da me bilo strah ići na Doru

Pobjednica Dore, Mia Dimšić dobar je dio noći na nedjelju dobivala čestitke kolega i prijatelja i, prilično logično, bila je iznimno tražena za intervjue. Naime, i vječiti skeptici morali su priznati da je bila prva već nakon glasovanja žirija, a budući da je posebno voli mlađa generacija, moglo se očekivati da će joj adut bit i desetominutno glasovanje publike. Autori glazbe i teksta pjesme “Guilty pleasure” su sama Mia, Vjekoslav Dimter i Damir Bačić, a autor aranžmana je Ante Gelo. Po svim hodnicima opatijske dvorane i na prigodnom domjenku mnogi su je zaustavljali, htjeli čestitati i ohrabriti. Bila je vidno umorna od emocija, ali se uporno smješkala, a onda je ipak poslije ponoći, nakon brojnih intervjua i fotografiranja, pobjegla prema hotelu. Prije toga rado je pristala na kratak razgovor i iako ima iskustva, za Večernji list priznala je da nije uopće bila tako uvjerena da će uspjeti otići u Torino:

– Moram priznati da me bilo strah ići na Doru, jer je među kolegama neka vrsta fame kako se neuspjeh na Dori može negativno odraziti na karijeru. Ipak, evo, dobro sam odlučila. Ne znam je li ovo bio logičan nastavak prema sljedećoj razini moje priče, ali tako sam osjećala i odlučila da idem. Naime, voljela bih nastaviti izvoditi pjesme na engleskom, što nikako ne znači kraj pjevanja na hrvatskom, ali Eurosong vidim kao pozornicu koju treba iskoristiti. Naime, za priliku da te gleda takav auditorij je nešto na čemu treba biti Bogu zahvalan. Sada samo pamet u glavu, zasukati rukave i napraviti sve što mogu da ovo što dalje odjekne – rekla nam je Mia i odmah odgovorila i na pitanje kako se sada predstaviti na toj europskoj pozornici?

– Mislim da trebam ostati vjerna svom zvuku. Jer zvuk ove pjesme ima spoj instrumentacije i digitalnog beata, što mi trenutačno jako odgovara. U te moje težnje savršeno se uklopio aranžman Ante Gela i voljela bih da u tom smjeru nastavimo. Najveće bogatstvo, kad razmišljamo o nekom izvoznom proizvodu, ipak je ostaviti prepoznatljivi tračak sounda iz kojeg će biti jasno da smo iz Hrvatske jer niti možemo niti trebamo raditi američki pop kao Amerikanci, jer mi to nismo. Imamo svoju kulturu koja je prekrasna i posebna i mislim da treba zapravo spojiti taj moderni pop s nečim što je jako naše i to je balans koji još tražim – kazala nam je pobjednica. Osvrnula se na dugogodišnju suradnju s Damirom Bačićem i rekla kako je on najveće čudo u njezinu životu od prvog dana otkad joj je rekao: “’Ajmo, ideš pjevati!” – Govorila sam mu da ništa o tome ne znam, a on je rekao da samo slušam, naučit ću putem. I tako je bilo i ne bih mijenjala ništa jer mislim da radim najljepši posao na svijetu – kaže nam Mia.

Bačić je otkrio da su planovi mnogo ozbiljniji nego što se čini: – Imamo ozbiljan cilj, a Dora i Eurosong samo su dio tog puta prema cilju kojem težimo, a to je album na engleskom. Taj bismo album, koji je već skoro gotov, htjeli dijeliti ljudima na Eurosongu i oko Eurosonga u Torinu. Željeli smo izlaskom na Doru i Eurosong predstaviti Miju na mnogo široj pozornici od Hrvatske. Nakon Mijine pobjede mnogi su uočili sličnost pjesme “Guilty pleasure” s hitom Taylor Swift “Willow”. Dimiš uvijek ističe kako joj je Taylor najveći uzor otkako je počela s glazbenom karijerom i na usporedbe svoje skladbe s pjesmom Taylor Swift rekla je kako je njoj svaka usporedba s Taylor samo kompliment jer je smatra najboljim tekstopiscem na svijetu.

