Matea iz 'Života na vagi' konačno otkrila zašto nije bila u finalu showa: 'Ovo je pravi razlog'

Jednu od natjecateljica prošle sezone ''Života na vagi'', Mateu Ilinčić mnogi su zapamtili po tome što je svojevoljno napustila show, a nije se pojavila ni u finalnoj emisiji. Matea je sada odlučila ispričati što se stvarno dogodilo i zašto se nije pojavila. Matea je otkrila kako je na vlastitu odgovornost prestala uzimati zablete koje je morala piti i završila na psihijatriji.

"Nisam htjela o svom izlasku iz showa pričati dosad, ali sada je vrijeme za istinu. Napisala sam da su to bili privatni razlozi kao i što jesu, ali pravi razlog je taj da se nisam osjećala psihički dobro. Nakon dva dana što sam izašla iz 'Života na vagi' završila sam na psihijatriji jer nisam bila nimalo dobro. Doktori su mi promijenili tablete te mi dale one s mnogo većom dozom. Bili su zabrinuti za moje zdravlje, ali su uistinu također bili pažljivi i dobronamjerni prema meni od medicinskih sestara i tehničara pa sve do glavne doktorice. Razlog što sam završila ponovno u bolnici je taj što sam prestala na vlastitu odgovornost uzimati tablete koje sam morala piti. To je također i razlog zašto se nisam pojavila na finalnoj večeri. Jednostavno nisam mogla zbog bolesti i prevelike doze tableta. Bila sam spriječena" kazala je Ilinčić u intervjuu za RTL.

Dodala je i da su je dodatno pogodili komentari koje je čitala.

"Pročitala sam svakakve komentare koji su me najiskrenije tada pogodili jer sam bila labilna. Komentari poput tih da sam se udebljala te da nisam mogla stati u haljinu zbog toga. Ja sam sebe vidjela u uskoj haljini u svojoj glavi u koju bi ja svakako stala, ali nisam mogla biti u njoj ne zbog viška kilograma, nego zbog bolesti. Jako mi je žao što sam to propustila, ali tako je kako je" zaključial je Ilinčić.

