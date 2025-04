Martin Kosavec je novo lice godine: 'Srce mi je puno, danas i novi singl izlazi, presretan sam'

Nagrada za novo lice godine na 31. Večernjakovoj ruži otišla je u ruke Martinu Kosovcu. Statuu su mu/joj uručili prezenteri Barbara Kolar i Dražen Klarić.

- Puno mi je srce i iskreno mi je drago. Prvo želim zahvaliti svom menadžmentu – bez njih ne bih sve ovo izdržao. Oni me drže na nogama, daju mi snagu i vjetar u leđa. Hvala ti, Lidija. Hvala ti, Danijel. Bez vas ne bih mogao! Veliko hvala i mom prijatelju Žuti, scenaristu Večernjakove ruže – pravi čovjek na pravom mjestu. Zahvaljujem se i svom ujaku Lesiju koji me prijavio na The Voice, on je zaslužan što je sve krenulo tim putem.

Hvala tati Mladenu koji me "dizajnirao", i mami Sanji koja me "isporučila" – bez vas doslovno ne bih bio ovdje! I da, danas je izašao moj treći singl – svakako ga poslušajte! - poručio je Martin.

Finalisti ove kategorije bili su IDEM(Antun Aleksa), Martin Kosovec, Ružica Maurus, Josip Pekas Peki i Lana Ujević Telenta. Nominirani su kao i prošlih godina birani po postulatima ove medijske nagrade, a oni su: originalnost, kvaliteta i izvrsnost u radu. Ključnu ulogu, pak, odigrali su naši čitatelji koji su svojim glasovima odlučili kome nagrada ide. Osim profesionalnosti, Večernjakova ruža znana je i po glazbenom spektaklu te odličnom provodu koji se svake godine organizira. Brojni poznati stigli su večeras na dodjelu u HNK. Što se glazbenog spektakla tiče, za odličnu zabavu zaduženi su večeras mnogi već poznati glasovi.

