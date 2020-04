Marko Grubnić otkrio: 'To je bila najveća trauma u mojem životu. Nikad neću zaboraviti'

Dizajner i stilist Marko Grubnić otkrio je koji je najtraumatičniji trenutak u njegovom životu, a ispričao je kako krati vrijeme u izolaciji. Marko ovih dana ostaje kod kuće te se pridržava mjera nacionalnog stožera, no boji se kako će se njegov hobi odraziti na njegovu liniju.

Za In Magazin je ispričao kako nije sam u izolaciji, te da se nada da nisu ni drugi, jer smatra da se ovi dani lakše podnose kad čovjek nije sam.

- Vrlo sam odgovoran i slušam apsolutno sve upute Nacionalnog stožera. Što se tiče distanciranosti, što se tiče higijene. Opskrbio sam se sa svim što mi je potrebno za odlazak jednom tjedno u dućan - kazao je Grubnić.

Priznao je da mu dobro ide kuhanje i da je već ranije shvatio da voli kuhati, no boji se kako će se ta ljubav odraziti na izgled njegova tijela. Kazao je da mu nedostaju putovanja, a otkrio je da ne želi pričati o potresu u Zagrebu jer mu je još uvijek prisutan strah od tog događaja.

- Ja sam sebi obećao već tu nedjelju kad se to dogodilo da nikada javno i nikada općenito neću pričati o tom događaju u svojem životu. Reći su samo sada kratko da je to bila najveća trauma u mom životu i najveći strah. Nažalost, ja to nikad neću zaboraviti, ali moj izbor je da više o tome ne pričam, jednostavno više ne želim širiti tu energiju koja se bila dogodila i taj strah koji se bio dogodio - rekao je i dodao da se odlučio okrenuti pozitivnim mislima.

- Trebate osvijestiti da je život samo jedan i ne treba ga životariti. Treba ga živjeti punim plućima. odgovorno, svjesno, čvrsto s nogama na zemlji, ali treba uživati i u svim sitnicama, u svim ljudima koji nas okružuju, u svim događajima i jednostavno ne treba ništa od toga podcjenjivati, omalovažavati - zaključio je dizajner te još jednom upozorio sve da se pridržavaju uputa Nacionalnog stožera.