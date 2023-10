Umirovljenica Mara otkrila: 'Imam dečka! Pronašao me zahvaljujući 'Ljubav je na selu'

Mara Sučić (73), sudionica ovotjednog izdanja RTL-ove emisije "Večera za 5 na selu", gledateljima je poznata i po showu "Ljubav je na selu" u kojem se prije dvije godine borila za srce Marijana Ceravca. Mara nije našla ljubav u showu, ali jest zahvaljujući "Ljubavi na selu".

- Zahvaljujući emisiji 'Ljubav je na selu' sam pronašla ljubav, odnosno on je pronašao mene. Mlađi je od mene, a svidjela mu se moja crvena haljina koju sam imala na snimanju', ispričala je zaljubljeno Mara za RTL.hr. Mara je u mirovini, a u svoje slobodno vrijeme statira, putuje, kugla, trči i pliva!

- U kuglanju sam se najviše pronašla i ta je ljubav trajala čak dvadeset godina. Dobila sam desetak medalja i nekoliko pehara, a najljepše je to što smo prošli baš cijelu bivšu Jugoslaviju'', prisjeća se Mara koja je 90-tih osvojila i Hrvatsko prvenstvo u kuglanju sa ženskim klubom 'Kraš', prisjetila se za RTL.

GALERIJA: Upoznajte nove farmere 'Ljubav je na selu'

- Onda sam 2000. godine odlučila krenuti na plivanjei probati druge sportove, iako i dalje rekreativno kuglam, otkrila je simpatična Zadranka koja se, kaže, zaljubila i u plivanje pa je nerijetko na bazenu, ali i na Jarunu gdje vježba i trči.

Ovaj tjedan kuhala je u 'Večeri za 5' te je na prvoj večeri kod domaćice Višnjice bila vrlo kritična, no na kraju je dala najveću ocjenu.

''Meni je na njezinoj večeri sve odgovaralo, hrana je bila ukusna, zabavljale smo se i to mi je bilo bitno. Dobila bi ona od mene i desetku, no nije mi se svidio zgužvani stolnjak te igra na kraju večere gdje smo bacale loptice. To nisam ni komentirala pred kamerama'', objasnila je i dodala zašto je bila kritična:''Za vrijeme večere sam bila kritična i puna komentara jer kažem što mislim i što mi je tada na pameti – iskreno i direktno, no to ne utječe toliko na moju završnu ocjenu".

Također, Mari se nisu svidjele Višnjičine šale tijekom večere. ''Ja sam nju odmah protumačila, već u startu me pogađala njezina zezancija. Ne znaš šali li se ili govori istinu, a dirne te šala. To mi se nikako nije svidjelo. Podbada kroz šalu, a ako šutim - ja ispadnem budala zato uvijek kažem kako je'', objasnila je Mara. Smatra da joj svi zamjeraju njenu iskrenost i direktne komentare. ''Direktna istina je kod mene amen, kome se sviđa super, kome ne - neka, ali ja neću šutiti'' rekla je.

VIDEO: Tko je Aleksandra Prijović? Srpska pjevačica živjela je u Hrvatskoj, a u braku je sa sinom teniske legende