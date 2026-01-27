Lovac i nathecatelj krivo odgovorili na ovo pitanje u Potjeri, znate li vi puni naziv Ministarstva?

U još jednoj uzbudljivoj epizodi kviza Potjera četvero natjecatelja odmjerilo je znanje protiv lovca, a napetosti nije nedostajalo do samog kraja. Ovoga puta u ulozi lovca bio je Mladen Vukorepa, no u završnoj potjeri nije uspio zaustaviti ekipu pa su natjecatelji kući otišli bogatiji za 9500 eura. Kao što smo navikli, epizoda je obilovala raznovrsnim i nezgodnim pitanjima iz svih područja znanja. Posebno se istaknulo jedno koje je zbunilo i natjecatelja Tomislava i iskusnog lovca. Radilo se o pitanju vezanom uz puni naziv jednog hrvatskog ministarstva. Obojica su ponudila isti odgovor, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i infrastrukture, no ispostavilo se da odgovor nije točan. Ispravan puni naziv glasi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Budući da su i lovac i natjecatelj pogriješili, ploča je ostala nepromijenjena.

Potjera već godinama slovi kao jedan od najgledanijih i najnapetijih kvizova na domaćoj televiziji. Format se temelji na britanskom originalu The Chase, a hrvatska verzija poznata je po iznimno jakim lovcima i često vrlo visokim završnim iznosima. Aktualna sezona posebno se ističe velikim brojem uspješnih timskih pobjeda, ali i pitanjima koja često „spotaknu“ i najiskusnije znalce, što dodatno podiže napetost i neizvjesnost.

Zanimljivo je i to da su upravo pitanja iz područja domaće politike, kulture i administracije među onima koja najčešće izazovu rasprave na društvenim mrežama nakon emitiranja. Nedavno je korisnik Reddita odlučio potražiti savjet. "Želim se jako prijaviti na Potjeru, smatram da imam nešto znanja, ali ne znam jesam li dovoljno pametan za Potjeru. Trebam li se javiti?", upitao je, izražavajući strah koji je vjerojatno poznat tisućama gledatelja ispred malih ekrana, strah od javnog sramoćenja.

Njegova iskrenost izazvala je pravu buru reakcija, a zajednica je gotovo jednoglasno stala na njegovu stranu, nudeći pregršt argumenata zašto bi trebao zanemariti strah i okušati sreću. Najpopularniji komentar, koji je prikupio stotine glasova podrške, sažeo je ključnu poruku: neuspjesi se brzo zaboravljaju. "Jel se sjećaš kad je onaj prije šesnaest epizoda imao nula točnih odgovora i onda još ispao s ploče? Ne. Nitko se ne sjeća. Idi i uživaj! I uzmi višu, ionako je igra u pitanju", poručio mu je jedan korisnik. Ipak, internet ništa ne zaboravlja, pa su se odmah javili i drugi koji su se itekako sjećali spomenutog natjecatelja, pa čak i boje njegove majice i točnog trenutka ispadanja, što je pokrenulo duhovitu raspravu o tome koliko se gafovi zaista pamte.

Rasprava je ubrzo postala riznica anegdota o najupečatljivijim trenucima iz trinaest sezona emitiranja kviza. Korisnici su se prisjetili natjecatelja koji je prihvatio nižu ponudu od nula eura i svejedno izgubio. Spomenut je i mladić koji je sam ostao u završnoj potjeri, hrabro prihvatio visoku ponudu i osvojio tadašnjih sto tisuća kuna. Drugi korisnici Reddita javili su se s korisnim i motivirajućim savjetima. “Mislim da je bitnije ostati fokusiran i ne blokirati nego ikakvo znanje. Mislim, hoćeš li proći protiv lovca i vratiti se, to je pitanje. Ali generalno. ako ostaneš miran. skoro uvijek ima par bezveznih pitanja bar da uzmeš 1.500 eura”. Ima i onih koji su već sudjelovali, a planiraju opet. “Bio sam šest puta i opet bih išao da mogu.

Baš te briga što drugi misle. Samo viša, ništa srednja, možeš opet doći”, savjetuje jedna korisnica Reddita, dok drugi poručuje da je bio već pet puta i sada planira šestu prijavu. “Prijavi se! Ako i ne prođeš, a nećemo tako razmišljati jer takvo razmišljanje ne vodi nikud u životu, bit ćeš bogatiji za jedno životno iskustvo. U suprotnom, cijelo će te vrijeme izjedati”; “Prijavi se! Kakvo sramoćenje? Sram može biti jedino kod onih koji te osuđuju ili kod ljudi koji nisu imali hrabrosti probati. Uvijek se možeš izvući na to da te pojela trema. Odi, to je super iskustvo kako god, a možda i nešto zaradiš”, jedan je od komentara.