Ljepotica koja je osvojila Muska mlađa je od njega 21 godinu, a on je prije samo nekoliko mjeseci dobio dijete s drugom

Poznati inovator Elon Musk (50) u veljači ove godine prvi put je uočen u društvu nove djevojke, a radi se o mladoj australskoj glumici Natashi Bassett (29). Dvojac je tada viđen kako zajedno izlazi iz njegovog privatnog aviona u Los Angelesu, a nedavno je Daily Mail objavio njihove fotografije. Na fotografijama je par uživao u popularnom francuskom ljetovalištu St. Tropezu. Ručali su u skupocjenom hotelu Cheval Blancu, gdje noćenje košta 1300 dolara, odnosno više od 9000 kuna. Neometano su razgovarali, a često su se i smijali te bili dobro raspoloženi. Nakon toga otišli su u šetnju plažom.

Inače, Natasha je odrasla u Sydneyju, a u New York se preselila 2019. godine jer je htjela pohađati dramsku školu. Bassett je glumila u TV serijama poput 'Hail! Caesar', a utjelovila je i lik poznate pjevačice Britney Spears u filmu 'Britney Ever After'. Glumom se bavi od svoje 14. godine kada je debitirala u predstavi 'Romeo i Julija'.

Foto: Instagram Na društvenoj mreži Instagram ima skoro 50.000 pratitelja, a osim fotografija s crvenog tepiha i sa seta, često objavljuje i fotografije sa životinjama, koje očito jako voli. Ovu platformu glumica često koristi kako bi govorila o problemu globalnog zatopljenja, ali i pravima životinja. U slobodno vrijeme Natasha voli i planinariti, a i to se može vidjeti na njezinim društvenim mrežama.

Glumica nije komentirala svoj privatan život, ali njezini prijatelji za medije su kazali da ona želi biti poznata po svom radu, a ne kao djevojka Elona Muska.

- Natasha naporno radi na izgradnji svoje karijere, a iako njemu ne smeta što se sad zna za njihovu vezu, podržava njenu želju da se proslavi svojim radom, a ne kao djevojka Elona Muska – rekli su.

Foto: Instagram Inače, poznati inovator samo nekoliko mjeseci prije nego što je viđen s glumicom dobio je dijete preko surogat majke s glazbenicom Grimes (33), pravog imena Claire Elise Boucher.

VIDEO Meghan Markle odala počast žrtvama masakra i izazvala burne reakcije