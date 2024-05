VIDEO Odličan podcast Meri Goldašić: 'Želim se doticati temeljnih ljudskih prava i poticati na razmišljanje'

Ne volim kukati ljudima, četrnaest godina sam konobarila i ubijala se od posla po krčmama, finim restoranima i čistila wc na gradilištu. Ja znam što je "klečat" i raditi za sitne pare i toga me nikada nije i neće biti sram. I da sada sve propadne, ja ću ići s tacnom i bit ću najbolji konobar u gradu ako treba - u drugoj epizodi već popularnog podcasta "That's what she said", među ostalim, govori influencerica, 30-godišnja Meri Goldašić koja je na društvenim mrežama stekla veliku popularnost, a očito je i zašto. Na Instagramu 70, a na TikToku čak 170 tisuća pratitelja uživa u njezinu humorističnom i zabavnom sadržaju, a jedan od njih sam, bez ustručavanja, i ja. Simpatična Šibenčanka bez dlake na jeziku, majka dvojice sinova i voljena supruga živi i ostvaruje sve svoje snove, a ono što je publika najviše zavoljela kod nje jest što definitivno nije "fejk". Diplomirana marketinška stručnjakinja otkrila nam je sve o novoj stepenici u karijeri koju gradi uzlaznom putanjom, a nama preostaje - ni više, ni manje - nego nestrpljivo iščekivati nove epizode njezina podcasta.

Pokrenuli ste svoj podcast "That's what she said". Koliko dugo ste pripremali ovaj projekt i kako ste se odlučili za to ime?

Bit ću iskrena, o projektu razmišljam sigurno godinu dana te je ovo smjer u kojem se želim razvijati dalje, uz posao koji trenutno radim. No sama realizacija projekta trajala je nepuna tri dana. Naravno, nedostatke će stručno oko primijetiti odmah, no situacija s prvim gostom je zaista zahtijevala brzu reakciju, s obzirom na to da sam vijest o njegovu dolasku dobila tri dana prije snimanja. Baš je bilo: biti ili ne biti. Ime mi se svidjelo, jer je ta rečenica proslavljena u potpuno seksističkom, nekad čak i humorističnom kontekstu. Dio konteksta, humoristični, odgovara samoj izvedbi podcasta, a ovom seksističkom želim prkositi, tako što ću ga malo preoblikovati svojoj emisiji i možda cijeloj uzrečici dati drugačije značenje.

Osim što ste popularna influencerica, prošle ste godine sudjelovali i u kulinarskom showu "MasterChef". Možemo li reći da je onda pokretanje podcasta bio logičan slijed u vašoj karijeri?

Mislim da pokretanje podcasta nije najlogičniji izbor za svakoga nakon kulinarskog natjecanja, prije bih rekla da je logičan slijed događaja zaposliti se u restoranu ili otvoriti svoj restoran, no možda sam ja ulogom u "MasterChefu" više zaradila simpatije dijela publike koji me volio gledati zbog tog humora i "jezičine", nego što sam se proslavila umijećem kuhanja, pa je u mom slučaju, ovako neobična putanja, imala smisla.

Danas je zapravo sasvim uobičajeno da influenceri i neke javne osobe pokrenu podcast, a s obzirom na to da ih ima hrpa, po čemu se vaš izdvaja od drugih?

Zasad nemam odgovor na to pitanje. Još uvijek istražujem i ne smatram se drugačijom ili boljom od drugih, jer smo svi u istoj borbi, pokušavajući preživjeti prvih nekoliko epizoda, dok ne naučimo gdje griješimo i što možemo bolje. Čak i ne gledam previše druge podcaste, već se fokusiram isključivo na svoju publiku, te što im mogu pružiti i kakav sadržaj oni žele. Možda ne opstanem, možda da, ali ono što znam je da uživam u snimanju svake epizode, pa mi neće biti žao.

Kažu da je podcast "krvav posao" i da treba snimiti puno epizoda kako biste pridobili sponzore. Koliko je vama u počecima izazovno financirati podcast, balansirati projekte s ostalim angažmanima?

Ostavljam jedan dan u tjednu za snimanje podcasta, to je ono što mogu dati u ovom trenutku, s obzirom na to da moram raditi sve druge poslove i kampanje koje mi donose prihod, kako bih mogla pokriti troškove podcasta. Imam tu sreću da nemam poroke, ne izlazim, ne pušim i ne pijem, pa uspijem odvojiti dovoljno novca da odgovorno pristupim snimanju. Znajući da neću imati vremena izdvojiti još jedan cijeli dan za editiranje epizode, odlučila sam platiti full service, snimatelja, koji kasnije tu epizodu i uredi, to mi znatno pomaže, s obzirom na to da uz sve to imam i poprilično aktivan privatan život, jer sam i majka dva dječaka, kojima ostavljam najviše vremena, naravno.

Kada je riječ o gostima podcasta dosad ste ih ugostili nekoliko. Kako odabirete sugovornike i ciljate li samo na one popularne?

Ciljam na sugovornike koji su ljudima zanimljivi, to ne mora nužno biti poznata osoba. Čak štoviše, imam u planu i snimanja s ljudima koji nisu poznati javnosti, a imaju strašno zanimljive priče. Mislim da su ljudi više željni gledanja sadržaja u kojem se mogu pronaći, a to najčešće nisu osobe iz javnog života.

O kojim temama razgovarate sa sugovornicima i kakvu poruku želite prenijeti publici?

Ono što želim i u svojim objavama, a i u podcastu, je potaknuti da se više govori o tabu temama. Želim se doticati temeljnih ljudskih prava i njihovih važnosti, kroz priče svojih sugovornika i njihovim primjerom poticati na razmišljanje. Jako su mi zanimljive ljudske različitosti i voljela bih da ih svi puno više prihvaćamo. Ako uspijem barem malo pomaknuti granice, bit ću sretna.

Kakve su reakcije vaše publike i koliko vam je njihov "feedback" važan?

Publika je reagirala neočekivano dobro, a feedback mi je uvijek važan, bio dobar ili loš, jer smatram da nema smisla ulaziti u bilo kakav projekt ili posao, a stajati u mjestu i opirati se napretku. Svaka je kritika dobrodošla, dapače, želim ohrabriti svakog tko pogleda moj podcast da ostavi iskren komentar.

Tko je Meri kada ne snima podcast i kada nije na društvenim mrežama?

Ono što često čujem, a nisam bila svjesna toga ranije, jest da sam nježna. Vjerojatno ostavljam dojam snažne, glasne i divlje žene na mrežama, no uživo sam puno mirnija. Dapače, volim svoj osoban prostor i pažljivo pristupam ljudima. Ne zbog straha ili zbog očuvanja svog osobnog prostora, nego zato što, kao i svi drugi, želim prvo dati priliku da osobu upoznam.

Foto: privatni album

Od koliko se ljudi sastoji vaš tim za podcast i kako ste okupili ekipu?

Moj tim za podcast sastoji se od jednog snimatelja, koji je ujedno i montažer i mene, voditelja i kreativca ispred kamere. Mali, skroman, ali jako radišan duo. Istraživala sam najam podcast studija te tako došla do Antona, koji je na moj last minute zahtjev imao izvrsnu i brzu reakciju.

Tko vam je najveća podrška u poslovnim pothvatima?

Najveća podrška su mi muž i djeca. Ne biste vjerovali koliko ponosa i radosti može stati u tako malenu djecu. Najbitnije mi je da su oni sretni i ponosni na mamu, to je zaista poseban vjetar u leđa.

Biste li voljeli dobiti poziv neke televizijske kuće za voditeljicu?

Naravno da bih. Nadam se da će se to u budućnosti i ostvariti. Mislim da je podcast, između ostalog, i odlično mjesto za učenje.

FOTO: Meri Goldašič na putovanju u Zanzibar

Kako se opuštate u slobodno vrijeme?

Kod kuće, na kauču. Nema mi ništa draže, najopuštenija sam i najsretnija u svoja četiri zida, kad mi je sve čisto, miriši na eterična ulja iz difuzora i u pozadini moj omiljeni "white noise", zvuk perilice za suđe. Milina!

Što sve možemo očekivati od vašeg podcasta u budućnosti?

Iskrenost, pomicanje granica, smijeh, suze i predivne ljude. Zahvalna sam što ovo mogu raditi i na svim, zaista velikim gostima, koji su mi u ovako ranoj fazi, pristali biti sugovornici.

