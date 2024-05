Napokon otkriveno sve o povratku Kate Middleton! Ovo nitko nije očekivao

Otkako se doznalo da Kate Middleton boluje od raka te da prolazi kroz preventivne tretmane kemoterapijom, javnost iz dana u dan nestrpljivo očekuje bilo kakve novosti o njezinu stanju. No, posljednje informacije ipak ne daju puno razloga za optimizam. Izvori bliski Kensingtonskoj palači tvrde da će princeza od Walesa izbivati iz javnosti sve do kraja 2024. godine.

- Velik broj zaposlenika treba znati točan raspored događanja nekoliko mjeseci unaprijed. Rečeno mi je da je Katein kalendar posve prazan sve do kraja godine. Baš ništa nije isplanirano. Prema svemu sudeći, ne očekujte njeno pojavljivanje u javnosti ove godine - kazao je izvor za britanski Daily Beast.

Za isti medij progovorio je i prijatelj blizak princu i princezi od Walesa, koji tvrdi da je u pozadini briga za njeno fizičko i mentalno zdravlje. - Za nju je sada ključno izbjegavanje bilo koje vrste stresa i tjeskobe. Sve što treba činiti jest paziti na sebe kako bi joj bilo bolje - kaže izvor te dodaje: - Čim škola završi, obitelj seli u Sandringham - ispričao je.

Kate i William provest će još svega nekoliko tjedana u Londonu, a nakon toga će uzeti slobodno vrijeme za odmor u omiljenom Anmer Hallu i provođenje što više bezbrižnih trenutaka s djecom u Norfolku. Do tada, izgledno je da će Kate Middleton gotovo sve vrijeme provoditi u obiteljskoj kući, iz koje navodno ne izlazi čak niti kako bi djecu odbacila do škole. - Istina je da su se pojavile neke glasine o tome da vozi djecu do Lambrooka, no nitko od roditelja je nije vidio - dodao je izvor.

