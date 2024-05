Nina Morić priznala: 'Nisam se htjela slikati gola, natjerao me bivši. Bila sam uzrujana zbog toga...'

Kontroverzni talijanski poduzetnik, playboy i bivši direktor milanske fotografske agencije 50-godišnji Fabrizio Corona i njegova 26 godina mlađa djevojka Sara Barbieri očekuju prinovu. Fabriziju će to biti drugo dijete zato što u braku sa zagrebačkom bivšom manekenkom s milanskom adresom 47-godišnjom Ninom Morić ima 21-godišnjeg sina Carlosa.

Nakon niza turbulencija i drama koje su imali u svom odnosu, a koje su pratili svjetski mediji, napokon je zavladalo primirje između Nine i Corone. Nina je Coroninoj djevojci na društvenoj mreži Instagram čestitala na tome što će postati majka. - Tvoja trudnoća je čudo života - napisala je iskreno Morić. Ipak, s druge strane, Nina je svega nekoliko dana ranije žestoko odbrusila Coroni u podcastu "Gurulandia" u kojem je gostovala.

- Nisam se htjela slikati gola za magazin Max. Puno sam plakala zbog toga. Corona me natjerao na to. Corona je šu*ak, ali volim ga. On je jedan manipulator. Do određene točke, zavisi s kim ima posla. Ali da, on me natjerao da se slikam gola za kalendar i bila sam vrlo uzrujana zbog toga - rekla je Nina koja je u podcastu pričala i o svojoj intimi. - Seks je za mene bio kazna, nisam uživala. Ipak, da mogu vratiti vrijeme unatrag ponovno bih se udala za Coronu. On je ostarjeli narcis, ali ipak ima dobro srce. Ima usijanu glavu, ne želi ništa napraviti mimo svoje volje, ali ima dobro srce. Trebalo mi je dvadeset godina da ga shvatim. Volim ga prijateljski - kazala je iskreno Nina. U spomenutom podcastu dotaknula se i odnosa s bivšom kolegicom Naomi Campbell. - Ona je ku*ka. Lažnjak. Možda je bila dobra prema drugima, prema meni nije. Bila je sve samo ne dobra - rekla je Nina.

Bivša manekenka i talijanski paparazzo u braku su bili 15 godina. Odnos im je bio sve samo ne miran. Corona je Ninu varao, između ostalog i s argentinskom manekenkom Belen Rodriguez. Ljubio se s njom ispod Ninina prozora, a Morić ih je gledala. To joj je slomilo srce, a naposljetku par se konačno rastao 2013. godine.

Unatoč razvodu, strasti među njima nisu splasnule - javno su se prepucavali, prije svega zbog sina Carlosa koji je odlučio živjeti s ocem. Prije dvije godine zbog njihova turbulentnog odnosa intervenirala je i policija. Corona je bio u kućnom pritvoru zbog zdravstvenog razloga nakon što je osuđen zbog raznih malverzacija s novcem, a jedne večeri došao je i Nini na vrata stana u Milanu i optužio je da mu je otuđila novac. Nina ga je, pak, optužila da joj je provalio u stan. Nakon svega toga, strasti su se smirile te su zajedno pozirali i za naslovnicu jednog talijanskog časopisa.

Nina Morić povukla se iz javnosti, iako ponekad zna gostovati u nekoj talijanskoj emisiji. Za hrvatske medije više ne daje intervjue, a nedavno je otkrila i svoju novu strast - slikanje. Imala je čak i izložbu u Italiji.

