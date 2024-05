Zvijezde Sea Stara i 19.000 posjetitelja otvorili festivalsko ljeto!, večeras nastupa Baby Lasagna

Šesto izdanje Sea Star festivala spektakularno je sinoć otvoreno uz inspirarane nastupe brojnih svjetskih i regionalnih imena! Oko 19.000 posjetitelja sinoć je plesalo od sumraka do zore na pozornicama umaške lagune Stella Maris i službeno pokrenulo novo festivalski ljeto! Program drugog dana festivala predvode Baby Lasagna, Ofenbach, John Newman, Senidah i Devito!

Sea Star je otvoren panelom na kojem su sudjelovali glavni akteri glazbene industrije te kroz njega najavili konferenciju „Bridge 2025: Leap into the future”. Uz čarobne prizore zalaska sunca na Tesla Main Stageu nastupili su obožavani indie rockeri Joker Out i Keni nije mrtav, dok su publiku uz impresivnu produkciju, konfete i šljokice u noć odvele najveće regionalne zvijezde Buč Kesidi. Noć se nastavila uz zanosne ritmove INIKO i teške beatove Sea Starovog trap ganga predvođenog Gršom, Kuku$ima i z++-om koji su atmosferu Nautilus arene doveli do usijanja. Uz techno i house heroje svjetskog kalibra Hot Since 82, ARTBAT, Deborah De Lucu i Lannu publika je ostavila srce i razum ispred glavnog stagea te plesajući dočekala novo jutro. Upravo je Hot Since imao je malu dramu u dolasku jer su mu letovi nekoliko puta bili otkazivani i potvrđivani, ali je na kraju uspio stići na vrijeme, snimiti se, pogledati nastup INIKO i isporučiti set koji je krcat prostor ispred glave pozornice ostavio bez daha!

Na prvi je centralni dan festivala stigao i tvorac megahitova te headliner drugog dana festivala - John Newman, koji je u Umag sletjeo dan ranije kako bi čitavu večer mogao uživati u sjajnim nastupima zajedno s publikom. Veselja u publici u niti jednom trenutku nije nedostajalo, a među euforičnim se posjetiteljima našla i buduća mladenka koja je svoju djevojačku večer odlučila proslaviti na najljepšem morskom glazbenom festivalu u društvu globalnih zvijezda.

Glavna će pozornica Sea Stara u ponoć grmjeti uz “Rim Tim Tagi Dim” i Baby Lasagnu koji će u svom rodnom Umagu na magičnom Sea Staru održati prvi službeni nastup nakon eurovizijskog trijumfa. Rame uz rame s našom novom senzacijom nastupit će velikani svjetske scene John Newman (u Hybrid DJ setu), zlatni francuski duo Ofenbach te atraktivni mladi DJ Ian Asher. Sunce će dozvati i renomirani slovensko-hrvatski dvojac Vanillaz.

Od otvaranja vrata u 19:00 na Tesla Main Stageu posjetiteljima će vruću dobrodošlicu osigurati Thicc Boi. Na glavnu pozornicu danas stižu i nova viralna zvijezda Vimoksha, talijanska superzvijezda Angelina Mango, vodeći balkanski treperi Devito i Senidah, dok će Nautilus Arenu tresti Victoria iz Maneskina, DJ Gumja, Estella Boersma, DJ Jock, Katalina i Lucius Light.

