Lijepa Una! Kći Zdravka Čolića istaknula dekolte: Ne možeš biti ljepša

Kći jednog od najpoznatijih pjevača u regiji Zdravka Čolića (70), Una (19) redovito svoje pratitelje počasti fotografijama iz privatnog života. Unu na Instagramu prati preko 35 tisuća ljudi i vrlo je aktivna na toj društvenoj mreži, iako njezin otac privatni život podalje od očiju javnosti.

Lijepa Una nedavno je boravila u Monaku, a sada se vratila u Beograd. Pratitelje je počastila fotografijama u mini, crnoj suknji i topiću koji su istaknuli njezinu figuru i dekolte dok je kosu podignula u rep.

''Predivna'', ''Ljepota'', ''Ne možeš biti ljepša'', ''Najljepša'', ''Slatkica'', pisali su joj pratitelji dok su neki ostavili emotikone zaljubljenih pogleda i srca te joj tako poručili da izgleda sjajno.

Inače, Una se na društvenim mrežama često pohvali putovanjima tijekom kojih odsjeda samo u najboljim hotelima. Inače, Una je završila privatnu gimnaziju na Košutnjaku, a ove je godine upisala fakultet. Dok nije položila vozački ispit otac joj je plaćao privatnog vozača. Pjevač je Unu i mlađu kći Laru dobio u braku sa suprugom Aleksandrom s kojom se vjenčao 2001. godine.

- Najčešće se prepiremo oko toga što djeca smiju, a što ne smiju. Nemoj ovo, pazi ono, ja se tu uopće ne snalazim - kazao je svojedobno u jednom intervjuu Čolić,

Zdravko se nedavno u intervjuu za HRT osvrnuo na kćeri i otkrio što misli o njihovom korištenju društvenih mreža.

-Una voli to, druželjubiva je, komunikativna i vjerojatno joj to nešto znači, za razliku od mene. Svi smo mi u tim godinama imali svoje fantazije, a sad je to doba tehnologije nešto što njima godi, tako da se ja ne miješam. Svi su očevi slabi na kćeri, pa tako i ja- kazao je glazbenik.

