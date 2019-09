Lijepa hrvatska voditeljica se osramotila na drugom kraju svijeta: 'To je rupetina'

Bijes građana Adelaidea na sebe je navukla 32-godišnja voditeljica Lucy Zelić kojoj je za vrijeme intervjua u emisiji The World Game sa Ziggyjem Gordonom, škotskim bekom izletjelo da je Adelaide "rupetina" i da sportaš neće tamo nešto bitno vidjeti.

Komentirala je to nakon što je Gordon nabrojao gradove u Australiji koje je posjetio otkad je potpisao za Marinerse u lipnju, u podcastu The World Game. Škot je rekao kako je bio u Tasmaniji i Melbourneu, ali da nije stigao puno vidjeti. Voditeljica je na to krenula udarati po Adelaideu "Nećeš tamo puno vidjeti. To je rupetina. Bez uvrede, bez uvrede" te dodala kako je i sama tamo bila više puta i nije uživala.

Kasnije je shvatila da njeni komentari ipak nisu bili u redu pa se u ispričala fanovima na Twitteru. "Jučer sam komentirala Adelaide u emisiji The World Game. Vidim da komentari nisu bili prikladni i istinski mi je žao zbog toga što sam rekla", napisala je voditeljica, koju je nakon neprimjerene izjave premijer australske savezne države Južna Australija pozvao da ponovno dođe u Adelaide, rekavši pritom da su njezine izjave sulude.

