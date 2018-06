Letu štuke dolaze u Tvornicu kulture!

Omiljeni sarajevski bend Letu Štuke najavljuje veliku koncertnu promociju svog nadolazećeg novog, četvrtog albuma koja će održati u subotu, 17. studenog u Velikom pogonu Tvornice kulture!

Nakon rasprodanog koncerta u Vintageu krajem 2017. godine gdje su prethodile tri godine koncertnog zatišja, Letu Štuke se u 2018. vraćaju u velikom stilu! U listopadu najavljuju svoj dugoočekivani studijski album koji je već uspješno najavljen s prva dva singla 'Bože zdravlja' i 'Supermarket'.

Svi ljubitelji ovog benda i autentičnog autorskog rukopisa Dine Šarana kojeg, kako struka tako i kolege, stavljaju među vodeće tekstopisce regije, u Tvornici kulture 17.11. doći će na svoje. Uz nove pjesme publika neće biti uskraćena ni za njihove najveće hitove, poetski snažne ‘Šutiš’, ‘Mjesto za dvoje’, ‘Minimalizam’, ‘Tesla’, ‘Bella dona’, ‘Sunce’ i mnoge druge. Opće je poznata činjenica da Štuke vole Zagreb i Zagreb voli Štuke pa je tako sigurno da nas tada očekuje prava koncertna poslastica!

Ulaznice za koncert kreću u prodaju danas po promotivnoj ‘early bird’ cijeni od 65 kuna u ograničenom kontingentu do isteka zaliha ili do 1.9.2018., a dostupne su na Ticketshop.hr i na prodajnim mjestima Ticketshopa, Rockmarcku, Dirty Old Shopu i Dallas Recordsu.