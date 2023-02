Let 3 na pozornicu stigao u smokingu pa napravio show, na koncert stigla i zastupnica Sandra Benčić

Točno tjedan dana nakon što je s pjesmom „Mama ŠČ“ pobijedila na Dori u Opatiji grupa Let 3 nastupila je kao headliner osmog izdanja Antivalentinova, koji se već tradicionalno održava u Zagrebu vikend nakon Valentinova. Manifestaciju su otvorili Chasing Nord, grupa koju je gledalo jedva koja stotina ljudi. Nakon njih nastupili su Porto Morto i mašinko, nažalost ne i beogradski hip-hoper Marčelo, koji je otkazao nastup na dan koncerta jer su dva člana njegovog pratećeg benda dobila gripu.

Letovci su koncert otvorili 5 minuta prije 23 sata pjesmom „U rupi od smole“, s njihovog debitantskog albuma „Two Dogs Fuckin'' iz 1989. godine. Dom sportova se tada dobro napunio pa je njihov nastup pratilo oko 2500 ljudi. Mnoge je iznenadilo što su se članovi grupe pojavili obučeni u crne smokinge i leptir mašne, kao da će svirati valcer na bečkom dvoru. Uslijedili su sami hitovi poput „Vjeran pas“, "999", "Kontinentio", "Profesor Jakov", "Ero s onoga svijeta", "Omađijaj me", "Riječke pičke" i "Izgubljeni", kojom je završio prvi dio koncerta.

Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL

Tada se na sceni pojavila drag umjetnica Jovanka Broz Titutka, koja je pratila Letovce i na Dori, plešući na ekranu. Ovog puta Titutka je uz pratnju plesačica prvo otpjevala svoju pjesmu "Turbo puška", a onda je krenuo šou. Mrle, Prlja, Zec, Baljak, Bean i Žak vratili su se u kostimima s Dore, a publika je vriskom dočekala prvo zagrebačko izvođenje naše ovogodišnje predstavnice na Euroviziji, pjesme "Mama ŠČ".

Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL

Uslijedilo je eksplozivno finale drugog uz uspješnice "Tazi tazi", "Dijete u vremenu", "Drama i Kurcem u čelo". Prlja je na trenutke podsjetio i na Mišu Kovača, jer je nekoliko puta samo podignuo ruke i pustio oduševljenu publiku da pjeva. - Bend koji ima ovakvu publiku mora biti ponosan - kazao je Prlja nakon što je na kraju pjesme "Kurcem o čelo" sa stropa dvorane poletjelo stotine zlatnih traka. No, ni tu nije bio kraj. Publika je standardnim povicima "riječke pi*ke" vratila na pozornicu kako bi čuli "Drogu", "Naftu" i "Sam u vodi". U koncertu su uživali i glazbenik Ivan Dečak, frontmen Detoura Nenad Borgudan, a u Dom sportova stigla je i odlično raspoložena saborska zastupnica Sandra Benčić.

Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL

Punih 35 godina nakon što su počeli sa svojim rockerskim djelovanjem Letovci su i dalje jedna od najvećih domaćih koncertnih atrakcija. Svi mi koji godinama uživamo u njihovim koncertima znamo koliko su dobri i uigrani, a sada je vrijeme i da pokore i Europu i svijet. Ako je netko to zaslužio, onda su to upravo Let 3, jer radi se o vrhunskim glazbenicima i profesionalcima.

Mrle iz Leta 3: Volim kad su zabrane, od njih nam uvijek lijepo rastu brkovi i još neke stvari