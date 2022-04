Veliki povratak Vesne Pisarović: 'Ovoliku količinu ljubavi nisam očekivala'

Nakon što ga je četiri puta odgađala zbog epidemije koronavirusa, Vesna Pisarović sinoć je održala koncert u rasprodanoj maloj dvorani Doma sportova održala koncert kojim je još jednom pokazala koliko je publika voli. Koncert je otvorila pjesmom 'Probudi mi ljubav'. Nakon toga otpjevala je brojne poznate hitove poput 'Da znaš' , 'Ti si kriv', 'Spremna sam', 'Neka ljudi govore' , 'Sasvim sigurna' , 'Ljubomora', 'Dolje na koljena', 'Jutro donosi kraj' i druge.

Kao posebni gosti na koncertu su joj se pridružili i Zsa Zsa, te Matija Vuica i Jurica Popović, koji su izveli "Linđo". Nakon dva sata i dva bisa, Vesna je ponovila i svoje najveće hitove "Neka ljudi govore" i "Da znaš".

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 29.04.2022., Dom sportova, Zagreb - Koncert Vesne Pisarovic. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

- Ovoliku količinu ljubavi nisam očekivala - zaključila je Pisarović.

Podsjetimo, Vesna nam je prije ovog koncerta otkrila kako ima puno planova za nove pjesme.

- Iskreno, vjerovala sam da ću prije ovog koncerta uspjeti privršiti nekoliko svojih novih pop pjesama. Jer pandemijsko razdoblje, koliko god se činilo ponekad beznadežnim i dugim, ipak je bilo i kreativno i vratilo me pisanju pjesama. No, pripreme za koncert zahtijevaju apsolutnu posvećenost, tako da sam ovaj radni zanos morala sada staviti po strani. No, paralelno sam uspjela snimiti jedan album posve drugačijeg zvuka i pristupa - a to je album prerade sevdaha. Rad na njemu sam započela u Berlinu s berlinsko-francuskim jazz glazbenicima, neposredno prije pandemije, a ovih dana smo ga priveli kraju - rekla je pjevačica.

VIDEO: Stvari i dokumenti Marijane Seifert iz Big Brothera pronađeni su kod zagrebačkog Mosta mladosti